Найдено насекомое с ранее совершенно неизвестной биологической структурой
Когда ученые обнаружили это насекомое в Национальном парке Кибале на севере Уганды, им сразу стало ясно, что это нечто особенное.
Когда ученые обнаружили это насекомое в Национальном парке Кибале на севере Уганды, им сразу стало ясно, что это нечто особенное.
Исследователи назвали насекомое металлического цвета phlogis kibalensis. Говорят, что это представитель чрезвычайно редкой группы кузнечиков, биология которых ученым в значительной степени неизвестна. В последний раз кузнечика этой группы видели в Центральноафриканской Республике в 1969 году, сообщает BBC.
"Кузнечики этой группы выглядят очень необычно и встречаются крайне редко. Мы почти ничего не знаем о phlogis kibalensis, в том числе о том, какие растения он поедает или о его роли в экосистеме", - прокомментировал исследователь Алвин Хелден.
Насекомое длиной 6,5 мм имеет неровное тело и, как и другие кузнечики, имеет мужской репродуктивный орган уникальной формы. В данном случае он имеет форму листа.
Хелден водит студентов в экспедиции в Кибали с 2015 года. Частью его работы является исследование и документирование насекомых в национальном парке.
В то время как национальные парки и заповедники - прекрасные места, количество тропических лесов, вырубаемых в других местах, просто ошеломляет. Ученые опасаются, что
Новое открытие описано в исследовании, опубликованном в научном журнале Zootaxa.