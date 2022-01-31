Найдено насекомое с ранее совершенно неизвестной биологической структурой

Исследователи назвали насекомое металлического цвета phlogis kibalensis. Говорят, что это представитель чрезвычайно редкой группы кузнечиков, биология которых ученым в значительной степени неизвестна. В последний раз кузнечика этой группы видели в Центральноафриканской Республике в 1969 году, сообщает BBC.

"Кузнечики этой группы выглядят очень необычно и встречаются крайне редко. Мы почти ничего не знаем о phlogis kibalensis, в том числе о том, какие растения он поедает или о его роли в экосистеме", - прокомментировал исследователь Алвин Хелден.

Насекомое длиной 6,5 мм имеет неровное тело и, как и другие кузнечики, имеет мужской репродуктивный орган уникальной формы. В данном случае он имеет форму листа.

Хелден водит студентов в экспедиции в Кибали с 2015 года. Частью его работы является исследование и документирование насекомых в национальном парке.

В то время как национальные парки и заповедники - прекрасные места, количество тропических лесов, вырубаемых в других местах, просто ошеломляет. Ученые опасаются, что

многие виды могут вымереть до того, как будут обнаружены.