Врачи объяснили, какие дети могут тяжелее переболеть Covid-19, чем другие

Она сообщает, что в настоящее время в больнице проходят лечение 18 детей. Большинство детей госпитализируются в возрастной группе от 1 года до 7 лет. Представительница BKUS добавляет, что тяжелый ход болезни может быть у детей с хроническими заболеваниями -

генетическими, неврологическими, с астмой, диабетом или болезнями сердца и легких.

Риск тяжелого течения болезни есть у детей, страдающих ожирением. В больнице с тяжелым ходом болезни сейчас проходит лечение один ребенок - подросток, у которого большой избыточный вес, отмечает представитель BKUS.

В филиале Северо-Курземской региональной больницы в Вентспилсе отмечают, что сейчас наблюдается большее количество госпитализированных детей, чем это было до вспышки омикрона.

В то же время не исключено, что это связано с обширным тестированием школьников. В больнице в первую очередь проходят лечение дети и молодые люди с легким течением болезни Covid-19. В случае необходимости детям предоставляются все доступные исследования в отделении диагностики. В педиатрическом отделении также есть блок для пациентов с инфекцией Covid-19. Линда Рудзрога, представитель больницы, отмечает, что там не наблюдается более частой или тяжелой заболеваемости определенных возрастных групп.

Главврач отделения детских болезней Видземской больницы Ирина Крастиня отмечает, что в отделении проходили лечение как младенцы, которым необходимо наблюдение, так и подростки. Реже госпитализируются дети в возрасте от 5 до 6 лет. В среднем пациенты находятся в отделении от 3 до 4 дней, так как ни у кого не было тяжелого хода болезни. В основном госпитализированные дети были с типичными симптомами вирусной инфекции, а именно:

Если сравнивать с последними месяцами прошлого года, когда в сентябре в детском отделении находились два ребенка, в октябре - шесть, в ноябре - три, в декабре - четыре, то в январе уже было девять детей с Covid-19.

В региональной больнице Даугавпилса сообщают, что в детском отделении в настоящее время нет детей с тяжелым течением Covid-19. В больнице отмечают, что во время пандемии было всего три случая тяжелого заболевания у детей. Сейчас в больнице лечится один восьмилетний пациент.

Елгавская больница сообщает, что больше не принимает детей в стационар, так как детское отделение было перепрофилировано для лечения взрослых с Covid-19.

На прошлой неделе сообщалось, что дети составляют значительную часть всех инфицированных Covid-19 в стране.