Как за 2 евро приготовить сытный обед

"У меня в морозильнике было около полукилограмма свиной печени и один килограмм свиной кожи, предназначенной для синичек, - говорит Илзе. - Тогда я решила, что не поеду в магазин, но мясо на хлебушек положить всё же хотелось".

Она уточняет, что свиную кожу и печень можно купить как на базаре, так и в магазине.

"В моём местном магазине Top печень стоила 1,60 евро за килограмм, а кожа - 50 центов за килограмм".

Хозяйка учит, что сначала около 40 минут (с момента закипания) свиную кожу и печень нужно варить на медленном огне вместе со специями (лук, пара зубчиков чеснока, лавровый лист, перец, соль, зелень), залив всё это тремя литрами воды. При необходимости нужно снимать пену, а затем слить бульон.

ФОТО: Личный архив

Часть варёной кожицы, чередуя с варёным яйцом, чесноком и зеленью, разложить на деревянной посуде, но можно использовать и пластиковую коробку.

ФОТО: Личный архив

Залить всё бульоном, остудить и поставить в холодильник или другое прохладное место. Готовый рулет вынуть из формы, нарезать ломтиками и подать на стол с ржаным хлебом, горчицей или хреном.

ФОТО: Личный архив

Остальную кожицу и печень измельчить, добавив много свежего чеснока, посолить и поперчить по вкусу, всё смешать с оставшимся бульоном, разлить по тарелкам и оставить в холодном месте. Когда застынет, нарезать и положить на хлеб.

ФОТО: Личный архив

Хозяйка объясняет, что

кожица богата натуральным желатином, поэтому холодец хорошо коагулирует, а ещё это отличный и недорогой источник современного коллагена.

Таким образом, я получила около 2 килограммов мясного рулетика и 3 килограмма печёночного холодца. Всё это обошлось примерно в 2 евро", - говорит Илзе Бриеде.