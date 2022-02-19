В апреле 2014 года полиция Панамы получила сообщение, что пропали нидерландские туристки - две молодые женщины, отправившиеся на прогулку по одному из наиболее излюбленных туристических маршрутов. Несмотря на активные поиски, их останки были найдены только спустя несколько месяцев, а обнаруженное вызвало множество громких теорий о таинственной смерти Крис Кремерс (21) и Лисанн Фрон. Что на самом деле произошло с девушками?

Статья из архива RUS TVNET. Впервые была опубликована в 2022 году

Пропажа молодых и красивых девушек в джунглях Панамы по-прежнему остается одним из наиболее таинственных исчезновений людей. Ее даже сравнивают с трагедией перевала Дятлова, в которой по-прежнему не найден ответ на вопрос, что в ту ночь произошло с молодыми людьми.

В деле Кремерс и Фрон есть много неясностей и мистики, которые до сих пор занимают умы как частных сыщиков, так и журналистов. Более того, ужасные находки еще больше запутывают ответы, и если представить их, по коже бегут мурашки...