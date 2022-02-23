Потехин ответил Кушанашвили: "Он постоянно был в угаре"

"Отар такой человек... Когда мы встречались, он всегда говорил нам, что мы подонки. Он постоянно был в угаре. Это 1998 год. У нас шли постоянные концерты. Мы тогда все вместе зажигали. У него такие остались впечатления от работы с нами. Отдыхали мы действительно хорошо", - вспомнил 49-летний артист.

Потехин рассказал о происшествии, которое произошло с журналистом на совместных гастролях: "Отар прыгнул в толпу, а все разошлись. Он со всего маха ударился о бетон. Его откачивали, задержав концерт".

Алексей добавил, что Отар сказочник и человек настроения.

"Его порой заносит. Видимо, плохое было у него настроение. Если бы он сказал хорошее, то никто бы и не вспомнил о нас", - резюмировал музыкант.

Напомним, Отар Кушанашвили заявил, что ранее работал вместе с группой на концертах. По словам телеведущего, артисты "возили с собой нарисованные клавиши". Журналист утверждает, что участник группы Алексей Потехин лишь изображал игру на синтезаторе. Отар вспомнил случай, когда картонная конструкция не выдержала и упала.

Свой рассказ Кушанашвили сопровождал грубой лексикой.

Группа "Руки Вверх!" была основана в середине 90-х. Коллектив приобрел невероятную популярность. Распался он в 2006 году. Солист Сергей Жуков до сих пор продолжает использовать название дуэта в своем сольном творчестве.