Кличко: Следующая ночь будет очень сложной. Войска России - впритык к столице

НАТО предоставит Украине системы ПВО

Россия не проведет финал Лиги чемпионов, ее отстранили от Евровидения

ЕС, Британия и США вводят персональные санкции в отношении Путина и Лаврова

Независимость ЛНР и ДНР признала Абхазия

Продолжается военная агрессия России в Украине. Президент страны Владимир Зеленский сообщил о бомбардировках жилых кварталов столицы и сравнил происходящее с 1941 годом. В стране - военное положение, всеобщая мобилизация, а страны Запада продолжают против России "сокрушительные" санкции. В течение всего дня мы собирали главное.

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События второго дня вторжения России в Украину

Взрывы в Киеве

Около 4:30 утра в пятницу, 25 февраля, появились сообщения о взрывах в Киеве. Предположительно, Россия вела по столице Украины ракетный обстрел. МВД Украины сделало заявление, что системы ПВО Украины сбили российский летательный аппарат, который упал в Дарницком районе Киева. Позднее видео с места крушения опубликовал и мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в результате происшествия три человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Новые санкции

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о санкциях Евросоюза:

они затронут 70% банковского сектора РФ и крупнейшие госкомпаниии. Цель - энергетический сектор. "Запрет на экспорт ударит по нефтяному сектору, поскольку РФ не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы";

ЕС запрещает продажу российским авиакомпаниям самолетов и техники, ограничивает доступ страны к важнейшим технологиям - полупроводникам или передовому программному обеспечению;

Грядут изменения визовой политики: дипломаты и связанные с ними бизнесмены останутся без привилегированного доступа в Евросоюз.

Япония также вводит санкции. Страна замораживает капиталы и вводит запрет на выдачу виз российским частным лицам и организациям, замораживает активы финансовых организаций РФ, запрещает экспорт некоторых товаров, которые можно использовать в военных целях.

К концу дня Евросоюз, Британия и США ввели персональные санкции в отношении Путина и Лаврова. К ним присоединилась и Канада, под ее санкции попал также начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. В свою очередь, британский премьер Борис Джонсон открыто призвал принять меры по SWIFT в отношении России.

Зеленский: "В Киев вошли группы диверсантов, их цель - мое устранение"

Зеленский также призвал киевлян быть осторожными и соблюдать правила комендантского часа и уверил, что вместе со своей семьей останется в стране. "Моя семья не предатели, а граждане Украины. Но у меня нет права раскрыть, где они сейчас", - сказал он.

"По имеющейся информации, противник обозначил меня как цель номер один. Моя семья - цель номер два. Они хотят политически уничтожить Украину, уничтожив главу государства", - добавил Зеленский.

В утреннем обращении Зеленский сообщил, что в ночь на пятницу начали бомбить жилые кварталы Киева. Он сравнил это с событиями в 1941 году. По его словам, в первый день войны погибли 137 граждан Украины, 10 из них - офицеры, 316 человек ранены. Он предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей. И, согласно официальным заявлениям, Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской. Об этом сообщил Дмитрий Песков. По его словам, в российскую делегацию войдут представители Минобороны РФ, МИДа РФ и администрации Кремля.

Днем была надежда на переговоры, к вечеру же Путин призвал "к госперевороту на Украине". Сразу после этого Песков заявил, что украинская сторона сперва высказалась за проведение переговоров в Варшаве, а не в Минске, а затем "взяла паузу". Еще через время МИД РФ сообщал, что Украина отказалась от переговоров с Россией и Киев предложил перенести этот вопрос на завтра, но позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной. К концу дня сообщалось, что "стороны консультируются о месте и времени".

В Украине была объявлена всеобщая мобилизация

Решение принято "в связи с ситуацией вокруг Украины и в целях обеспечения обороны государства (...)". Мобилизация будет проводиться в течение 90 суток после вступления в силу указа, в первую очередь будут мобилизованы бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту либо призванные в рамках одной из волн мобилизации. После этого могут призывать военнослужащих, прошедших срочную службу до 2014 года либо служивших по контракту.

В первой половине дня российские войска продолжили движение по Украине в сторону Киева, рано утром сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "Самый тяжелый день будет сегодня. План врага - прорваться танковыми колоннами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву", - заявил советник главы МВД Антон Геращенко. В Киеве уже замечена замечена российская военная техника, в правительственном квартале Киева была слышна стрельба.

Около 15:00 мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица вступила в фазу обороны. "Город вступил в фазу обороны. Сейчас в некоторых районах раздаются выстрелы и взрывы. Украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян. К сожалению, некоторые из этих диверсионных групп уже проникли в Киев, - заявил Кличко. - Украинская армия держит оборону вокруг Киева. Ситуация сложная. Но мы верим в наши вооруженные силы. Поддерживаем их, помогаем". Он обратился к жителям столицы с просьбой не выходить из домов и укрытий и сделать запасы продовольствия.

В Организации Объединенных Наций сообщили, что ​к 25 февраля в результате российского вторжения в Украину погибли как минимум 25 мирных жителей, еще 102 получили ранения (в организации предполагают, что эта цифра может быть заниженной). Позже власти Сумской и Киевской областей сообщили о гибели в общей сложности девяти человек и ранении 30 в результате российских обстрелов.

Беспрецедентное отклонение от дипломатического протокола - папа римский Франциск лично посетил в посольство России в Ватикане, чтобы высказать послу озабоченность по поводу войны в Украине.

Россия не проведет финал Лиги чемпионов в Петербурге, ее отстранили от Евровидения и ряда других конкурсов и соревнований.

Страны Европы все еще продолжают закрывать воздушное пространство для российских самолетов. Польша с 26 февраля закрыла свое небо для российских авиакомпаний. Чехия последовала ее примеру, но еще и остановила выдачу вида на жительство россиянам. Ближе к ночи воздушное пространство закрыла и Болгария.

Больше 50 тысяч украинских беженцев пересекли границу за последние 48 часов, сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Люди преимущественно бегут в Польшу и Молдову. Гранди поблагодарил страны, не закрывшие свои границы для украинцев.

"Российские войска - впритык к столице"

К вечеру мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пяти взрывах с интервалом в 3-5 минут у теплоэлектростанции ТЭЦ-6. BBC приводит слова Кличко:

"Следующая ночь, под утро, будет очень сложной. Российские войска - впритык к столице".

Он обратился к киевлянам и сообщил, что в городе взяты под охрану мосты, установлены блокпосты на основных въездах в город и блоки, перекрывающие движение у стратегических объектов.

В свою очередь, постпреда России при ЕС спросили, убьют ли Зеленского при вторжении. "Надеюсь, нет. С ним будет разбираться трибунал", - ответил он.

Ближе к концу дня Абхазия признала независимость ЛНР и ДНР. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал соответствующие указы. Это первое государство, кроме России, которое признало независимость республик Донбасса. BBC отмечает, что независимость самой Абхазии, помимо России, после военного конфликта 2008 года признали Вэнсуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.

Трансляция за 24 и 25 февраля:

Все главное о событиях первого дня войны читайте здесь.

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