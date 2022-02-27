Кот-певец привел в восторг пользователей TikTok

Так поступил и пользователь с ником inficats. Молодой человек опубликовал видео, на котором он исполнял на гитаре блюзовую мелодию. Рядом с ним на диване сидел черный кот ориентальной породы, который издавал протяжное "мяу" в такт. Что удивительно, пушистый красавец ни разу не ошибся и каждый раз попадал в нужный ритм.

Ролик пришелся по душе пользователям социальной сети. Видео набрало 2 миллиона просмотров и собрало более 200 тысяч лайков. Пользователи также активно обсуждали талант кота в комментариях.

"Душевная песня, а слова за душу берут", "Этот кот чувствует ритм намного лучше, чем многие певцы нашего времени!", "Это великолепно, я реально слышу черный блюз", "Почему до сих пор не миллиард просмотров?".