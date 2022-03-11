Сб, 12.03.2022
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Инна Плавока, главный редактор Chayka.lv

Живее всех живых: Жириновский из больницы о войне в Украине

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ФОТО: AFP/LETA

Информация о том, что Владимира Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон, не соответствует действительности, заявил "Подъему" глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин.

По его словам, "состояние Владимира Вольфовича стабильное. Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности".

Такую же точку зрения высказал и замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов: "Действительно, в ряде Telegram-каналов - очередной виток диагнозов и подробностей. За последние несколько недель мы начитались разных домыслов, разных предположений, разных выводов. Мы призываем всех верить и ориентироваться исключительно на официальную информацию".

Несмотря на болезнь, Владимир Жириновский "в курсе ситуации на Украине" и воспринимает ее "с большим энтузиазмом".

"Он убежден, что Россия преодолеет трудности, в конце концов победит и будет преуспевать. Все это он излагал еще задолго до начала спецоперации на Украине", - заявил Александр Дюпин.

Ранее политик заявлял, что если правительство в Киеве откажется от выполнения Минских соглашений, то последствия этих решений проявятся 22 февраля 2022 года в 4 часа утра.

"Вы почувствуете все в 4 часа утра 22 февраля", - говорил Жириновский.

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