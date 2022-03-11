Сб, 12.03.2022
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Маркус Рива, певец

Приют Ulubele просит помочь 40 собакам, спасенным из Украины

ФОТО: Ekrānšāviņš

Собаки с новорожденными щенками, щенки без мам, молодые, старенькие собаки, собаки-инвалиды - 40 собак, спасенных из Украины, поступили в приют для животных Ulubele, сообщил приют в Facebook.

Из зоны боевых действий их спасли четверо латвийцев, и сейчас собаки находятся в Ulubele. Приют просит помощи у населения, чтобы обеспечить спасенным животным полноценную жизнь в Латвии.

Приют Ulubele перечисляет, как каждый может помочь:

- принять ответственное решение и забрать животное из приюта;

- пожертвовать хороший, качественный корм для животных: сухой корм для щенков, консервы и лакомства для маленьких и больших собак;

- пожертвовать средства на ветеринарную помощь, лечение, реабилитацию;

- пожертвовать б/у, но чистые одеяла, постельные принадлежности, текстиль, детские простыни для щенков.

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