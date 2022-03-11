Приют Ulubele просит помочь 40 собакам, спасенным из Украины

Из зоны боевых действий их спасли четверо латвийцев, и сейчас собаки находятся в Ulubele. Приют просит помощи у населения, чтобы обеспечить спасенным животным полноценную жизнь в Латвии.
Приют Ulubele перечисляет, как каждый может помочь:
- принять ответственное решение и забрать животное из приюта;
- пожертвовать хороший, качественный корм для животных: сухой корм для щенков, консервы и лакомства для маленьких и больших собак;
- пожертвовать средства на ветеринарную помощь, лечение, реабилитацию;
- пожертвовать б/у, но чистые одеяла, постельные принадлежности, текстиль, детские простыни для щенков.