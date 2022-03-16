Новости из орлиного гнезда в Дурбе - отложено первое в этом сезоне яйцо

С 2017 года в этом гнезде хозяйничала пара орлов, которых наблюдатели трансляции Латвийского фонда орнитологов назвали Милдой и Раймисом. Прошлый сезон для морских орлов начался трагично - Раймис пропал, а детеныши погибли - они замерзли, и Милда их съела.

С тех пор несколько орлов пытались завоевать сердце Милды, но чаще других конкурентов возле гнезда находится самец по кличке Господин К. 18 февраля Господин К. был замечен в последний раз.

20 февраля 2022 года в гнезде появился самец, которого пока называют Господин С. В настоящее время главный вопрос - будет ли он заботиться о Милде, пока она высиживает яйца.

​Гнездо морских орлов в Дурбе - самое популярное гнездо на сайте Латвийского фонда орнитологов. Количество просмотров за сезон исчисляется миллионами, за происходящим в гнезде наблюдают более чем в 100 странах мира.