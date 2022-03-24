Аугулис: Если не предпринять безотлагательных действий, ожидается огромный рост цен

По его словам, в настоящее время "министр продолжает пребывать в зимней спячке" и не уделяет должного внимания угрозе, нависшей над сельским хозяйством Латвии, а значит, и пищевой промышленностью из-за стремительного роста цен на производственное сырье.

По мнению СЗК, в связи с войной на Украине Латвия и Европейский союз (ЕС) не могут позволить себе производить меньше - необходимо думать о том, как производить больше и эффективнее, тем самым снизив конечную цену продуктов питания для потребителей.

По мнению Аугулиса, в настоящее время необходимо активно рассматривать способы замены производимого Россией и Беларусью сырья. Кроме того нужно увеличить инвестиции в технологии, помогающие обеспечить процесс производства сельскохозяйственной продукции.

"Хорошо не будет", - сказал Аугулис, добавив: если не предпринять плановых безотлагательных действий, осенью ожидается огромный рост цен на многие продукты питания и дефицит некоторых продуктов.

По имеющейся у СЗК информации, уже сейчас представители растениеводства прогнозируют рост цен на картофель до четырех евро за килограмм. Среди крестьян также царит паника по поводу нехватки удобрений и роста цен на топливо, электроэнергию и газ.

Аугулис упрекнул Герхардса в отсутствии инициативы. Лидер фракции считает, что необходимо срочно провести дискуссию производителей и поставщиков сырья на латвийском рынке, руководителей кооперативов, чтобы найти общие решения по обеспечению крестьян всем необходимым для производства.

Уже сообщалось, что некоторые сельскохозяйственные организации, в том числе "Крестьянский Сейм" и Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, выразили обеспокоенность по поводу ожидаемой в будущем нехватки сырья и роста цен. Запасов основных удобрений на предстоящий летний сезон достаточно, но опасения вызывает следующий осенний сезон и будущий год.