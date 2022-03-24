Калвитис не видит возможности платить за природный газ из России рублями
Председатель правления АО Latvijas gāze Айгар Калвитис не видит возможности, чтобы впредь компания расплачивалась за природный газ из России в рублях.
Председатель правления АО Latvijas gāze Айгар Калвитис не видит возможности, чтобы впредь компания расплачивалась за природный газ из России в рублях.
Он пояснил, что действующие условия договора предусматривают расчеты в евро и неясно, как вообще могут осуществляться расчеты в другой валюте.
Как уже сообщалось, российский лидер Владимир Путин в среду заявил, что Россия будет принимать платежи за поставки газа в "недружественные страны", в том числе во все государства-члены Европейского союза, только в рублях. Он поручил внедрить эти изменения в течение недели.
"Россия продолжит поставлять газ в объеме, предусмотренном ранее заключенными договорами", - добавил Путин.
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