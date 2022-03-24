Калвитис не видит возможности платить за природный газ из России рублями

Он пояснил, что действующие условия договора предусматривают расчеты в евро и неясно, как вообще могут осуществляться расчеты в другой валюте.

"Действующим договором не предусмотрены никакие другие условия. Договор в евро. Я не представляю, как мы могли бы платить иным способом, в другой валюте", - сказал Калвитис.

Как уже сообщалось, российский лидер Владимир Путин в среду заявил, что Россия будет принимать платежи за поставки газа в "недружественные страны", в том числе во все государства-члены Европейского союза, только в рублях. Он поручил внедрить эти изменения в течение недели.