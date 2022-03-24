Банк Латвии: заявление Путина об оплате газа только в рублях приведет к его подорожанию

Даже если европейская сторона пока не готова полностью отказаться от российского газа и согласиться на новые условия, переключение контрактов, вероятно, займет больше времени, прогнозирует Буценице. Однако цены на газ на бирже реагируют моментально, увеличивая доходы России от экспорта газа.

Таким образом, в настоящее время, влияние на экономику Латвии и Европейского союза проявляется в виде более дорогого газа.

В свою очередь макроэкономический эксперт SEB banka Дайнис Гашпуйтис заявил агентству LETA, что такое решение Путина является противовесом введенным санкциям. Он умело манипулирует оставшимися рычагами воздействия.

Это попытка указать Западу, что в некоторых моментах Россия может еще диктовать условия, которые также можно разыграть внутри страны в качестве пропагандистского материала.

Гашпуйтис пояснил, что в данных обстоятельствах это крайне важно для Кремля. Такие условия оказывают давление на западную финансовую систему, которая должна обеспечить условия для взаимодействия с российской финансовой системой для совершения потенциальных сделок.

Это также усложняет реализацию санкций. Россия может в очередной раз разыграть информационную кампанию об абсурдности введенных санкций.

Гашпуйтис признал, что такой шаг дает России более эффективный контроль над валютными потоками.

По мнению экономиста, этот шаг России не повлияет на темпы, с которыми Запад будет отказываться от российских энергоресурсов. Ход процесса будет определяться тем, насколько успешно будут найдены и разработаны альтернативные источники энергии.

"Помимо возможных дополнительных технических сложностей при расчетах, это решение является скорее символическим и недружественным жестом, не имеющим существенного практического значения, поскольку ранее Россия приняла решение о том, что крупные экспортеры, в том числе "Газпром", должны конвертировать 80% своей валютной выручки в рубли", - сообщили в Банке Латвии.

В банке также отметили, что в любом случае доходы России от продажи природного газа за границу на валютном рынке постоянно обеспечивают валютные предложения по обмену на российские рубли.

В то же время, по мнению Банка Латвии, в среднесрочной и долгосрочной перспективе это решение будет способствовать еще более быстрому отказу от энергоресурсов России и еще большему "сползанию" страны-агрессора в нищету.

Заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия будет принимать платежи за поставки газа в "недружественные страны", включая все государства-члены Европейского союза (ЕС), только в рублях, является нарушением условий соглашения, заявила Германия.

"Заявление о платежах в рублях является нарушением контракта, и мы сейчас обсудим с нашими европейскими партнерами, как нам реагировать", - заявил министр экономики, энергетики и климата Германии Роберт Хабек.

Уже сообщалось, что президент России Владимир Путин переведет оплату за природный газ из РФ, поставляемый в "недружественные" страны, в рубли. Об этом он заявил на совещании с правительством.

По словам Путина, Запад "перечеркнул доверие к этим валютам" тем, что заморозил российские активы за рубежом.

"И США, и ЕС, в принципе, объявили настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. (…) Поставлять наши товары в Евросоюз, США и получать оплату в евро, долларах и других валютах для нас уже не имеет никакого смысла", - сказал он.

Покупатели газа из России теперь должны будут приобретать российскую валюту - рубли - на внутреннем валютном рынке РФ. Путин уже поручил Центральному банку в течение недели определить порядок подобных операций.

При этом глава РФ отметил, что Россия продолжит поставлять газ по ценам, в объемах и по тем принципам ценообразования, которые зафиксированы в заключенных договорах.