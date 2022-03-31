Нидерландский лоукостер Transavia приходит в Латвию
Нидерландский лоукостер Transavia Airlines C.V. (Transavia) начнет работу в аэропорту "Рига" в четверг, 31 марта, сообщила представитель аэропорта "Рига" Илзе Сална.
Нидерландский лоукостер Transavia Airlines C.V. (Transavia) начнет работу в аэропорту "Рига" в четверг, 31 марта, сообщила представитель аэропорта "Рига" Илзе Сална.
Планируется, что Transavia будет летать по маршруту Рига-Амстердам три раза в неделю. Первый рейс в столицу Нидерландов запланирован на четверг, 31 марта.
Председатель правления аэропорта "Рига" Лайла Одиня отмечает, что рейсы Transavia из Риги в Амстердам помогут Риге укрепить прямую связь с одним из самых востребованных транзитных аэропортов Европы.
В аэропорту отмечают, что в 2021 году Амстердам был пятым по популярности направлением из аэропорта "Рига" - всего в прошлом году по этому маршруту было перевезено 85 000 человек или почти 4% от общего числа пассажиров.
В этом году, в летний сезон, рейсы в и из Амстердама будут выполнять два перевозчика - латвийская национальная авиакомпания airBaltic и Transavia, предлагая в общей сложности до 17 рейсов в неделю.
Transavia станет 14-й авиакомпанией, которая в этом году предложит полеты из Латвии. Transavia входит в группу Air France-KLM.
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