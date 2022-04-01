Как кот Персик и его хозяева бегут от войны в Украине: "Шутили, мол, флаг же еще не поменяли"

Я - журналист RUS TVNET Раиса Смирнова - ранее писала, что была в Варшаве в отпуске с 24 по 27 марта, но решила пожертвовать несколькими часами своего свободного времени и сходить в центр помощи беженцам из Украины, который располагается в здании автовокзала Варшава Западная. Проходя мимо сидящих людей, преимущественно женщин и детей, я остановилась около девочки с котом.

- Ой, какой милый котик! А как его зовут? - Персик. - А тебя? - Алина. Так началось мое знакомство с семьей из Донецкой области, которая бежала от ужасов войны. Войны, которую на их землю принес братский народ - такие же люди, как и они, говорящие на русском языке, но с призывами спасти Украину от нацистов... Теперь они вынуждены искать пристанище в Европе и мечтают, что когда-нибудь смогут вернуться домой... 9-летняя Алина очень скромно сидела в зале ожидания вместе со своим котом Персиком, без которого не хотела уезжать из дома. На соседнем сиденье можно было заметить стопки шоколадок. Очевидно, их девочке приносят неравнодушные прохожие и волонтеры. На мой вопрос о том, не закормят ли Персика добрые люди, Алина объяснила, что как раз наоборот - кот сейчас сильно переживает и ничего не ест.

В Польшу Алина приехала с мамой, бабушкой, братом Данилой, подругой Аней и мамой Ани Оксаной. Последняя сидела рядом и держала в руках молодого джек-рассела по кличке Бакс на поводке.

"Персик даже не мяукал, а все время спал", - сказала Аня.

Данила, Алина и кот Персик ФОТО: RUS TVNET/Raisa Smirnova

Алина сказала, что они с мамой и бабушкой держат путь в Эстонию, а семья Анны направляется в Италию. В Италии у Оксаны живет подруга, которая предложила им с дочкой приехать и обещала помочь с работой. Изначально они никуда не планировали уезжать.

"Это очень храбрые дети. Такие бесстрашные", - сказала она о дочке Анне и ее подружке Алине.

20 марта они с Аней похоронили бабушку, которую внучка ни за что не хотела оставлять. Сама Оксана жила в Киеве, но перед войной у бабушки случился инсульт и они с Аней приехали в Донецкую область, чтобы позаботиться о ней. Но вмешалась война...

"24 февраля утром же все случилось. Я матери ничего не говорила. Просто забрала ее из больницы", - вспоминает женщина.

Западный вокзал. Информационный пункт для граждан Украины в Варшаве. За людьми в жилетах находится детская комната. Здесь можно получить юридические консультации, медицинскую помощь, помощь психологов, узнать о правилах пребывания в Польше, а также найти жилье. ФОТО: RUS TVNET/ Raisa Smirnova

Оксана подчеркивает, что они, как и многие другие, покинули родину из-за инстинкта самосохранения. Люди бегут и перемещаются в поселки и города, где нет военных действий. Как только что-то начинается и там, они перебираются дальше.

"У нас сначала страшного такого не было. Что-то начиналось... Но мы чинно успели похоронить бабушку. Ребенок у меня смелый, но она две ночи последние спала со мной. Потому что у нее окна выходят в ту сторону, где степь. А там слышимость лучше", - вспоминает Оксана.

На взрывы дети насмотрелись только в последнее время:

"Мы вообще не собирались уезжать. Бабушка у нас лежачая была. Мы уже решили, что будем жить так. Шутили, мол, флаг же еще не поменяли".

Но с каждым днем становилось все тревожнее. Взрывы становились все громче и громче. Оксана уже думала, что они все будут "в коридоре помирать", потому что бабушку в таком состоянии она смогла бы дотащить только до дверей квартиры:

"Анюта говорит, что бабушку никогда не бросит. Ребенок произносит: "Не будем спускаться в подвалы. Это братские могилы. Туда мы не пойдем". Когда они это так легко говорят... Девочки... они такие классные. Хочу, чтобы они были счастливы".

Оксана пояснила, что все-таки будет брать статус беженца, чтобы избежать "каких-то непоняток" и сразу работать. "Я за работу вообще, но я не знаю, какие у них правила", - говорит украинка о предстоящей жизни в Италии. Она добавляет, что все их попутчики из Украины едут в Европу и боятся.

"Мы едем в неизвестность. Что такое этот статус беженца? Все бегут... Умирать никто не хочет", - в завершение произносит Оксана.

Синди ФОТО: RUS TVNET/Raisa Smirnova

Пересекать границу с животными было просто - никто не спрашивал никаких документов. Рядом с Алиной и Персиком расположилась бойкая женщина лет 50 из Харькова по имени Татьяна. Она очень бодро отрапортовала, что это героические дети и смелые животные из Донецкой области.

"А вот моя собака - Синди. Она тоже из Харькова. Мы не беженцы, а временные переселенцы. Надеюсь, что скоро мы вернемся домой", - подчеркнула Татьяна.

Женщина рассказала, что они с Синди направляются в Германию. Здесь ждут свой транспорт. В Германии у нее знакомых нет, но она просто позвонила волонтерам и они уже согласились их принять:

"Мы выезжаем завтра утром.

Надеюсь, что найдут место, где поселиться, и работу, чтобы можно было достойно существовать. Понимаете, я не могу за счет кого-то жить... Мы очень хотим вернуться домой, когда там наступит мир".

Западный вокзал. Информационный пункт для граждан Украины в Варшаве. Сидящие люди - это преимущественно граждане Украины, которые ожидают распределения в места для ночлега либо ждут поезд или автобус в следующий пункт своего пребывания. Из беседы с людьми стало понятно, что для многих Польша - это место для пересадки. В основном люди стараются ехать в такие страны и города, в которых у них есть знакомые. ФОТО: RUS TVNET/Raisa Smirnova

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 23 марта, за четыре недели территорию Украины, спасаясь от боевых действий, покинули свыше 3,6 миллиона человек. Большая их часть выбирает путь именно через границу с Польшей. В основном это женщины, дети и пожилые люди. С момента вторжения России в Украину 10 564 украинским беженцам выдан временный вид на жительство с правом на трудоустройство, свидетельствует актуальная информация Министерства внутренних дел Латвии. Комиссии по гражданской обороне разместили в самоуправлениях Латвии 6747 человек. В Риге размещение потребовалось 1327 лицам, в Юрмале - 651, в Вентспилсе и Вентспилсском крае - 509.