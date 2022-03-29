C 24 по 27 марта совершенно случайно я - журналист RUS TVNET Раиса Смирнова - оказалась в Варшаве. Покупая билеты в начале 2022 года, я не думала, что будет война... Да какой обычный человек вообще об этом думал?! Возможно, никто, кроме президента РФ Владимира Путина и его приближенных. Сейчас в России не просто законодательно закреплено называть войну в Украине "спецоперацией", но уже практически запрещено вообще использовать это слово. К примеру, из последней серии "Смешариков" убрали слова "войнушка" и "захватчики".

Баннер в поддержку Украины на улицах Варшавы ФОТО: RUS TVNET/Raisa Smirnova

Конечно, я не могла представить, что в эти три дня, когда я буду в Варшаве, туда прилетит президент США Джо Байден. Голливудский актер Шон Пенн тоже окажется там и будет помогать украинским беженцам, а такие исполнители, как T-Fest, Face, группы "Пошлая Молли" и "Нервы" дадут в столице Польши несколько благотворительных концертов. Итак, все по порядку...

Выступление президента США Джо Байдена в Варшаве ФОТО: :Anna Voitenko/Ukrinform/SIPA/Scanpix

Блокпосты полиции в центре Варшавы. Из-за приезда Джо Байдена многие улицы в городе были перекрыты. Машинам приходилось искать объезд. Пешеходов тоже не везде пропускали. ФОТО: RUS TVNET/Raisa Smirnova

Что с русским языком?

С неспокойным сердцем я летела в Варшаву из Риги. Несколько знакомых меня напугали, дескать, сейчас в Европе выросла русофобия. На русском стало опасно говорить из-за наплыва беженцев. Надо заметить, что тут свою лепту вносят российские СМИ и, к примеру, Сергей Шнуров с песнями про агрессию к русским.

Признаюсь, в первые моменты я разговаривала на английском и латышском. Но таксист-поляк, который вез меня из аэропорта, быстро перешел на русский. Продавщица в магазине тоже любезно заметила, что "можно и по-русски". Она оказалась родом из Беларуси.

Все люди, которых я встречала, успокаивали меня, что опасаться нечего. Можно смело говорить на русском языке, а истории про агрессивных беженцев встречаются только в соцсетях. На деле никто с таким не сталкивался. Тем не менее мои собеседники отметили, что неадекватов везде хватает, в любой нации, а не только среди украинцев.

Напомню, что со дня вторжения России в Украину прошел уже месяц. Мир за считаные часы превратился в хаос. Даже жители Латвии в первые дни испытали панику и бросились скупать соль, сахар, соду и гречку.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 23 марта, за четыре недели территорию Украины, спасаясь от боевых действий, покинули свыше 3,6 миллиона человек. Большая их часть выбирает путь именно через границу с Польшей. В основном это женщины, дети и пожилые люди.

Пункты помощи для беженцев из Украины

В Варшаве я была в отпуске, а потому целенаправленно не ездила по центрам помощи беженцам из Украины. Но недалеко от моего места жительства был один из таких информационных центров. Он располагается в здании автовокзала Западный (Иерусалимские аллеи, 142, автовокзал Варшава Западная). Я решила пожертвовать несколькими часами своего отпуска и сходить туда...

Западный вокзал. Информационный пункт для граждан Украины в Варшаве. За людьми в жилетах находится детская комната. Здесь можно получить юридические консультации, медицинскую помощь, помощь психологов, узнать о правилах пребывания в Польше, а также найти жилье. ФОТО: RUS TVNET/Raisa Smirnova

Западный вокзал. Информационный пункт для граждан Украины в Варшаве. Сидящие люди - это преимущественно граждане Украины, которые ожидают распределения в места для ночлега либо ждут поезд или автобус в следующий пункт своего пребывания. Из беседы с людьми стало понятно, что для многих Польша - это место для пересадки. В основном люди стараются ехать в такие страны и города, в которых у них есть знакомые. ФОТО: RUS TVNET/Raisa Smirnova

Есть ли в Варшаве флаги на улицах?

Антипутинские плакаты на улицах Варшавы ФОТО: RUS TVNET/Raisa Smirnova

Везде, куда ни посмотришь, пункты сбора гуманитарной помощи для украинских беженцев и объявления о готовности помочь. Рядом с одним из магазинов стояла девушка с прозрачной коробкой, наполненной деньгами, призывая пожертвовать на помощь беженцам из Украины. В Старом городе, да и не только там, можно было приобрести флаг Украины. Кстати, рядом с жилыми зданиями в районах, у торговых центров тоже можно было заметить украинские флаги, баннеры "Мы вместе" и антипутинские плакаты.

Подсветка в цвета флага Украины на одном из небоскребов в Варшаве ФОТО: RUS TVNET/Raisa Smirnova

Флаг Украины в окне здания на Рыночной площади в Старом городе ФОТО: RUS TVNET/Raisa Smirnova

Флаг Украины можно встретить на флагштоках рядом с жилыми комплексами и торговыми центрами ФОТО: RUS TVNET/Raisa Smirnova

Отношение поляков к беженцам из Украины

В центре информации для беженцев на Западном вокзале в Варшаве мне удалось пообщаться с волонтером Софией.

"Они могут прийти к нашему волонтерскому пункту - попросить о помощи, спросить о поездах, куда ехать дальше, где можно переночевать. Мы накормим детей, поможем разобраться в расписании автобусов и найти работу. Объясним, что делать дальше", - рассказала девушка.

В информационном пункте прибывшие граждане Украины могут получить не только информацию, но и еду и горячие напитки ФОТО: RUS TVNET/Raisa Smirnova

"Многие люди растеряны. Не знают, куда идти и ехать дальше. У многих проблемы с паспортами. Не знают, где жить, и вообще все напуганы ситуацией. Наверное, за все шесть часов, что я здесь стою, через меня проходят от 200 до 500 человек", - отметила София.

Девушка не отрицает, что среди беженцев встречаются люди, которые могут вести себя нагло. Могут потребовать, чтобы им предоставили жилье и работу: "Но я это списываю на то, что они действительно переживают. Они не по собственному желанию перекинуты в другую страну. Но большинство людей вежливые. Они спрашивают, ищут помощи и получают ее".

София подчеркивает, что среди беженцев из Украины 95% - женщины, дети и старики. Конечно, город не такой радостный, как был до войны. Но все люди, с которыми она общалась, готовы помогать деньгами, вещами или становиться волонтерами.

Шленско-Домбровский мост в Варшаве освещен цветами украинского государственного флага (3 марта 2022 года) ФОТО: EPA/Leszek Szymanski/Scanpix

Что касается поддержки и присутствия государственного флага Украины на улицах города, то, по словам Софии, поляки даже готовы прикрепить флаги себе на одежду, кто-то одевается в сине-желтые цвета:

"У поляков нет такой проблемы, что якобы слишком много украинского. С русским языком вообще нет проблем. Много поляков достаточно знают русский, и они стараются с украинцами говорить по-русски. Нет ненависти к русскому языку".

Единственный случай, который София вспомнила, это проблемы юридического характера у женщины с российским паспортом, у которой был ВНЖ в Украине. Она оказалась в Польше, и ей не хотели предоставлять жилье. Но это никак не было связано с языком. Кстати, зоологический парк в Варшаве беженцы из Украины могут посетить бесплатно.

Здание польского парламента в Варшаве освещено цветами украинского национального флага (11 марта 2022 года) ФОТО: EPA/Scanpix