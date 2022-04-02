Уилл Смит вышел из Американской киноакадемии после скандала на "Оскаре"

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"Я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук и приму любые дальнейшие последствия, которые Совет сочтет целесообразными", - цитируют артиста СМИ.

Уилл Смит указал, что его действия на 94-й церемонии вручения премии "Оскар" были "шокирующими, болезненными и непростительными".

"Список тех, кого я обидел, длинный, и он включает Криса [Рока], его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих гостей церемонии и зрителей со всего мира. Я предал доверие Академии", - заявил актер.

Уилл Смит полагает, что он лишил других номинантов и победителей возможности отпраздновать это событие и "быть отмеченными за их выдающуюся работу". Он признался, что у него "разбито сердце". Теперь он хочет вернуть внимание тем, кто его заслуживает благодаря своим достижениям. Он желает, чтобы Академия смогла вернуться к работе, которую она делает для поддержки творчества и искусства в кино.

Выход Уилла Смита из состава Академии кинематографических искусств и наук США означает, что в будущем он не сможет выдвигать кандидатов на премию "Оскар", выбирать номинантов, а также номинироваться сам.

Напомним, перед вручением награды за лучший документальный фильм ведущий церемонии, комик Крис Рок, неуместно пошутил над женой Смита - актрисой Джадой Пинкетт-Смит. Женщина страдает от алопеции, а потому бреется налысо. В своей шутке Рок сравнил ее с Деми Мур в фильме "Солдат Джейн". Поднявшись на сцену Смит дал комику пощечину, а также запретил ему произносить имя своей жены.

Позже Уилл Смит принес публичные извинения, в которых признался, что был не прав и ему стыдно. Киноакадемия США осудила действия Смита и начала расследование инцидента.

На 94-й церемонии вручения премии "Оскар" Уилл Смит получил заветную статуэтку в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Король Ричард". Для актера это третья номинация на "Оскар" и первая победа.