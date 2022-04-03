Украина сегодня: шокирующие кадры из Бучи, удар по Одессе и Барских идет служить

По мере того, как российские войска уходят из занятых ими населенных пунктов в Киевской области, журналисты и представители украинских властей начинают составлять представление о том, что происходило там во время оккупации. В субботу журналисты AFP и Reuters побывали в городе Буча неподалеку от украинской столицы и увидели, что только на одной из его улиц лежат около 20 тел мужчин в гражданской одежде. Мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что "уже похоронили 280 человек в братских могилах", после того так как украинская армия вернула контроль над этим ключевым городом под Киевом.

Международная реакция не заставила себя ждать. Собрали первые комментарии украинский властей, международного сообщества и Минобороны РФ.

Утро в Украине началось с новостей о серии взрывов в Одессе. Министерство обороны России подтвердило удар. Что именно произошло в украинском городе, рассказываем ниже.

Россия в устной форме приняла проект мирного договора, предложенный Украиной на переговорах в Стамбуле, за исключением предложения по Крыму, заявил глава украинской команды переговорщиков Давид Арахамия.

В то же время глава российской делегации на мирных переговорах Владимир Мединский на это ответил, что проект мирного договора России и Украины еще не готов. Он считает, что нужно "проделать большую работу".

В осажденном российскими войсками Мариуполе в субботу, 2 апреля, был убит литовский кинорежиссер Мантас Кведаравичюс. Из информированного источника стало известно, что в автомобиль, в котором находился 45-летний Кведаравичюс, попала ракета.

Украинский певец Макс Барских сообщил о вступлении в ряды ВСУ. После двухнедельного обучения он отправится в зону боевых действий.

Генштабы Украины и России обменялись своими версиями происходящего в Украине:

Главное из утренней сводки украинского Генштаба:

На территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили шесть атак неприятеля.

Авиация Военно-воздушных сил Украины продолжала наносить удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.

На отдельных направлениях продолжается отвод российских войск.

Для пополнения потерь личного состава российское руководство осуществляет агитацию гражданского населения по вступлению в ряды Вооруженных сил. Такие мероприятия проводятся как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма .

. Российские войска продолжают размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилой инфраструктуры населенных пунктов, проводить фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях, совершать насилие против местных жителей и заниматься мародерством и грабежами.

На утреннем брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил следующее:

ВС РФ уничтожили нефтеперерабатывающий завод возле Одессы и три хранилища горюче-смазочных материалов, откуда шли поставки топлива для украинской армии;

Российские ПВО сбили два украинских беспилотника;

Российская авиация за ночь поразила 51 военный объект на территории Украины.

​Напомним, что во время войны проверить достоверность информации любой из сторон представляется невозможным.