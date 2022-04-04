Латвия понижает уровень дипотношений с РФ. Литва высылает посла

"В связи с преступлениями, совершенными российскими вооруженными силами в Украине, Латвия сузит дипломатические отношения с Российской Федерацией", написал Ринкевич в Twitter.

Он добавил, что о конкретных решениях будет объявлено после завершения внутренних процедур.

Как сообщил LЕТА пресс-секретарь МИД Янис Бекерис, министерство не будет давать дополнительных комментариев, пока решение не принято и не объявлено.

Ņemot vērā Krievijas bruņoto spēku pastrādātos noziegumus Ukrainā, Latvija sašaurinās diplomātiskās attiecības ar Krievijas Federāciju. Par konkrētiem lēmumiem tiks paziņots pēc iekšēju procedūru pabeigšanas — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 4, 2022

Литва

Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Правительство Литвы, реагируя на военную агрессию России против суверенной Украины и совершенные вооруженными силами России жестокости в разных оккупированных городах Украины, включая ужасные убийства в Буче, приняла решение понизить уровень дипломатического представительства, и посол Российской Федерации должен будет покинуть Литву", - сказал глава литовского дипломатического ведомства.

Ландсбергис также сообщил, что в ближайшее время в Вильнюс вернется посол Литвы в Москве.

Общение с Россией продолжится на уровне поверенных в делах.

По словам министра, об этом решении информированы партнеры в Евросоюзе и НАТО, они призваны сделать то же самое.

"Жестокость оккупационных сил России преступила любые нормы цивилизованного мира.

То, что мир увидел в Буче, к сожалению, может быть только началом.

По мере освобождения и других городов можно увидеть и другие примеры страшных военных преступлений", - утверждает министр.

"Все совершенные вооруженными силами России военные преступления и преступления против человечности в Украине не будут забыты", - сказал глава литовской дипломатии.

Он не назвал убийства мирных жителей в Украине геноцидом, однако подчеркнул, что преступники должны за это ответить.

"Мое стремление и стремление литовского правительства - чтобы суды как можно скорее дали оценку преступлениям и чтобы потребовали реальной ответственности от людей, которые давали поручения, которые приказывали совершать эти преступления и которые их непосредственно совершили", - сказал Ландсбергис.

Он также информировал, что посол Литвы в Украине возвращается работать в Киев.

Контекст

Гнев международного сообщества взывали обнаруженные в небольшом городке Буча к северо-западу от Киева массовые захоронения и сотни жестоко убитых мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в убийстве мирного населения. В освобожденном от российских оккупантов городе обнаружены захоронения более 330 мирных жителей, убитых российскими военными.

Россия отклоняет эти обвинения и утверждает, что Киев сфальсифицировал видеоматериалы с трупами в Буче.

МИД Эстонии вызвал посла России

Сегодня, 4 апреля, Эстония вызвала посла Российской Федерации в Эстонии Владимира Липаева, чтобы решительно осудить убийства мирных жителей и местных людей российскими вооруженными силами в украинском городе Буча, передает Rus.Postimees.

Встретившийся с послом России вице-канцлер министерства иностранных дел Мярт Вольмер заявил, что зверства, совершенные Россией, являются полным пренебрежением не только к международному праву, но и к основным принципам гуманности.

"Эстония неоднократно призывала Россию выполнить резолюцию Генассамблеи ООН от 2 марта 2022 года и решение Международного суда ООН от 16 марта 2022 года, а также немедленно прекратить войну против украинского государства и народа, и вывести свои войска из Украины, - сказал Вольмер. - Эстония будет продолжать внимательно следить за событиями в Украине и помогать документировать и расследовать собранные доказательства, чтобы военные преступники предстали перед судом".

Эстония солидарна с Украиной и украинским народом, и будет продолжать поддерживать Украину. Министерство иностранных дел и другие учреждения Эстонии неустанно работают над тем, чтобы Россия не могла продолжать агрессию, политически изолируя агрессора, ужесточая санкции и поддерживая Украину в военном и политическом отношении, сообщает МИД Эстонии в своем пресс-релизе.