Песков: Россия отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей в Буче

"Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения", - заявил он.

Песков отметил, что в Кремле не доверяют видеозаписям с убитыми в Буче, потому что в них "присутствуют подлоги и фейки".

"Из того, что мы видели, видеоматериалам во многом нельзя доверять, потому что там налицо выявлены нашими специалистами из Минобороны признаки видеоподлогов и различных фейков тех или иных. Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений", - заявил он, отметив, что "эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне".

Свидетельства массовых убийств мирных жителей - трупы на улице и братские могилы - в Буче появились после отступления российских военных из Киевской области.

Правозащитные организации зафиксировали на освобожденных территориях многочисленные случаи убийств, изнасилований и совершения других тяжких преступлений. Помочь в их расследовании Киеву пообещал британский МИД.

Европейские политики уже призвали ввести новый пакет санкций против России в связи с массовыми убийствами.

Накануне российское минобороны заявило, что российские военные вышли из Бучи еще 30 марта, а первые свидетельства убийств появились лишь четыре дня спустя. Однако на самом деле еще 1 апреля ведомство отчитывалось о "зачистке" в Киевской области.

Галерея: Буча после ухода оккупантов

Днем позже в город вместе с военнослужащими ВСУ и полицейскими прибыли журналисты, в частности, иностранных СМИ, которые зафиксировали большое количество убитых людей на дорогах.

Согласно данным Maxar Technologies, первые признаки массовых захоронений возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых в Буче Киевской области появились еще 10 марта.