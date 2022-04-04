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Иво Лейтанс, журналист

Песков: Россия отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей в Буче

Буча. 3 апреля 2022 года ФОТО: AP/Scanpix

Информация об убийствах мирных жителей в Буче "должна быть подвергнута серьезному сомнению". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения", - заявил он.

Песков отметил, что в Кремле не доверяют видеозаписям с убитыми в Буче, потому что в них "присутствуют подлоги и фейки".

"Из того, что мы видели, видеоматериалам во многом нельзя доверять, потому что там налицо выявлены нашими специалистами из Минобороны признаки видеоподлогов и различных фейков тех или иных. Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений", - заявил он, отметив, что "эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне".

Свидетельства массовых убийств мирных жителей - трупы на улице и братские могилы - в Буче появились после отступления российских военных из Киевской области.

Правозащитные организации зафиксировали на освобожденных территориях многочисленные случаи убийств, изнасилований и совершения других тяжких преступлений. Помочь в их расследовании Киеву пообещал британский МИД.

Европейские политики уже призвали ввести новый пакет санкций против России в связи с массовыми убийствами.

Накануне российское минобороны заявило, что российские военные вышли из Бучи еще 30 марта, а первые свидетельства убийств появились лишь четыре дня спустя. Однако на самом деле еще 1 апреля ведомство отчитывалось о "зачистке" в Киевской области.

Галерея: Буча после ухода оккупантов

Днем позже в город вместе с военнослужащими ВСУ и полицейскими прибыли журналисты, в частности, иностранных СМИ, которые зафиксировали большое количество убитых людей на дорогах.

Согласно данным Maxar Technologies, первые признаки массовых захоронений возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых в Буче Киевской области появились еще 10 марта.

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