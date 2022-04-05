Сипениеце-Гаваре не изменила мнения о Prāta Vētra и Бусулисе: сложно поверить, что они не знали о содержании канала

Байба Сипениеце-Гаваре пояснила, что в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, Донбасс и Луганск, весь мир понял, что Россия - это страна, от которой нужно максимально изолироваться. Латвия тоже четко и недвусмысленно выразила свою позицию, а также ввела санкции, однако, по ее мнению, некоторые артисты решили игнорировать факт оккупации.

"Одно дело - ненавязчиво ездить туда-сюда, собирать гонорары на вечеринках, а другое дело - быть частью очень опасного оружия - пропаганды. Без этого оружия войны бы не было", - указывает Сипениеце-Гаваре.

Она продолжила: "Я работаю в этой сфере уже 30 лет, поэтому у меня есть друзья и в Украине, и в России. Вот русские коллеги сказали, что был приказ сверху, что в развлекательные проекты надо приглашать артистов из-за границы, особенно из тех стран, которые ввели санкции. Таким образом, смеяться в лицо: "Смотрите, как работают ваши санкции!". А такие артисты нашлись, к тому же талантливые. С честью обслужили!".

"После развлекательных и действительно ярких шоу по основным каналам российской пропаганды пришли настоящие гладиаторы - соловьевы, киселевы, скабеевы - и все в один голос кричали, что с Украиной расправятся, а после придут в страны Балтии.

Но есть война, а на войне это не работает. Ты либо против зла, либо со злом. Фраза "Мы не будем мешать искусство с политикой", которая, возможно, восемь лет служила оправданием, здесь не проходит", - сказала Байба.

Она благодарна руководству Star FM, которое все эти годы позволяло ей и ее коллеге Янису Романовскису протестовать в утренней программе Zoopasta все эти годы - песни Prāta Vētra они не ставили и не приглашали музыкантов на интервью.

Интервью целиком читайте в новом номере журнала Privātā Dzīve.

Напомним, что Интарс Бусулис активно общается в соцсетях со своей русскоязычной аудиторией о происходящем в Украине. Группа Brainstorm также публично осудила агрессию Кремля.