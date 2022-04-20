СГД проиграла в суде о выплате возврата PVN предприятию

В рассматриваемом деле был спор о товарах, которые Integria импортировала из Турции в Латвию. За импорт был заплачен PVN. После этого эти товары транспортировали в другую страну-участницу Европейского союза - Литву - и был вычтен предналог.

СГД признала, что налог не подлежит возврату из-за того, что владелец товаров, приобретенных на территории Турции и импортированных на территорию Латвию, был заявлен как литовский коммерсант и зарегистрирован в Литве как плательщик PVN, поэтому Integria в своей декларации по PVN не имеет права предъявить импорт товаров и дальнейшую реализацию этих товаров как зарегистрированный в Латвии плательщик PVN.

Верховный суд в решении указал, что СГД необоснованно не принимала во внимание истинную структуру и суть сделок предприятия. Суд признал обоснованным заключение окружного суда, что Integria, которая на момент импорта и транспортировки товаров была зарегистрированным в Латвии плательщиком PVN, совершила три последовательных, но самостоятельных, сделок - приобрела товары у предприятия из Турции, а затем импортировала приобретенные товары в Латвию и, наконец, товары из Латвии переместила в Литву, осуществляя поставку товаров для приравниваемой сделки ЕС.

Суд в решении указывает, что в контексте уплаты PVN важно, чтобы налогоплательщик мог правильно декларировать сделки в налоговой администрации соответствующего государства. Закон о PVN не регулирует вопрос о приобретении товаров в третьих странах, плательщик налогов должен декларировать и выполнять свои обязательства по PVN в соответствии с тем, как сделки непосредственно связаны с конкретным государством, в соответствии с теми видами сделок, которые предусматриваются Законом о PVN.