Советский подземный бункер, склады боеприпасов и остатки ракет: военные объекты рядом с Ригой

3 мая состоялась экскурсия для журналистов по военным объектам рядом с Ригой. Мероприятие было организовано проектом "Военное наследие" и проходило под лозунгом: "Сильные вчера - свободные сегодня". Журналист RUS TVNET принял участие в этой поездке. Рассказываем подробнее, какие военные объекты можно увидеть совсем рядом со столицей. "А это где?" - путеводитель RUS TVNET по интересным местам в Латвии.
Приграничное сотрудничество Эстонии и Латвии в рамках проекта "Военное наследие" объединяет тематические туристические предложения в обеих странах. Благодаря проекту, многие объекты военного наследия в Латвии и Эстонии были улучшены с точки зрения доступности и качества обслуживания посетителей.
Музей оккупации Латвии
Экскурсия началась с посещения обновленного Музея оккупации Латвии. Это была уникальная возможность посетить новый современный корпус музея.
Современный корпус был построен по проекту архитектора Гунара Биркертса. Его назвали Домом будущего. Как объяснила директор музея Солвита Виба, современное светлое помещение символизирует переход от темного прошлого в истории Латвии к светлому будущему.
Солвита Виба также выступила перед журналистами и подчеркнула важность Музея оккупации Латвии и сохранения истории нашей страны.
"Знать историю свой страны - это очень важно. Сегодня те, кто до этого еще это не поняли, осознают, насколько важно быть смелыми, сильными и свободными. И от нашего знания истории, от наших действий, от осознания нашей идентификации зависит это результат. Мы сегодня следим за событиями в Украине, мы фактически делаем все, чтобы помочь всем нам сохранить демократию в Европе", - отметила она.
"Это дом для всей смелых людей", - добавила директор музея.
Музей сейчас закрыт для посетителей. Как сообщила журналистам директор музея, официальное открытие назначено на 31 мая. Для посетителей музей откроют 1 июня, сообщила Виба.
Этнографический гостевой дом Gungas
Следующей остановкой был этнографический гостевой дом Gungas, который находится на берегу озера Дуньэзерс в Адажском крае.
Гостевой дом встретил латвийской едой разных исторических времен. Были представлены четыре периода латвийской истории: Первая мировая война (1914-1918), Вторая мировая война (1939 -1945), период национального движения сопротивления "Лесные братья" (1944 - ~ 1957) и период Советской оккупации (1945-1991).
На столах была самая разнообразная еда: винегрет, сало, булочки с капустой, бутерброды с лососем, оливье, шоколадная колбаса и другое.
Галерея: Этнографический гостевой дом Gungas
Сам комплекс представляет собой уникальную коллекцию аутентичных традиционных латвийских деревянных домов. Они были построены из деревянных балок, которые привезли из разных частей страны. B домах все еще ощущается исторический дух и старинная атмосфера, при этом они полностью комфортны для полноценного отдыха.
На территории комплекса предлагается множество развлечений, от рыбалки до джакузи и сауны.
Следующим в маршруте оказался секретный советский бункер, который находится на частной территории в Адажском крае. Точное месторасположение объекта хозяйка участка попросила не называть, так как в последнее время в бункер пытались попасть много энтузиастов и любителей острых ощущений.
При этом она отметила, что работает над тем, чтобы бункер стал туристическим объектом и был доступен для желающих.
Бункер представляет собой большой подземный ангар с длинными коридорами и маленькими комнатками. Температура воздуха в бункере круглый год +8 градусов. Опасность заходить в него без сопровождения связана с огромным количеством темных коридоров, в которых легко заблудиться и без освещения можно надолго в них застрять.
Историк Музея оккупации Латвии Карлис Дамбитис рассказал, что, вероятнее всего, этот советский подземный центр связи был резервным командным пунктом ПВО Советской армии. Задачей которого было, в случае уничтожения главного командного пункта, перенять на себя основные функции связи и продолжать вести бои.
Галерея: Подземный советский центр связи в Адажском крае
Советская часть войск противовоздушной обороны в Межгарциемсе
Еще одной остановкой стал бывший военный городок в Межгарциемсе Адажского края, недалеко от автомагистрали Р1, где находилась советская часть войск противовоздушной обороны. Территория бывшей армейской базы доступна для посетителей.
Здесь можно осмотреть брошенные советские военные объекты, например, ракетные ангары, бункеры и казармы.
Также, не доезжая до ангаров, можно увидеть советские бетонные блоки с символикой СССР, которые в 2020 году были восстановлены Царниковским самоуправлением. Всего там находится 21 блок, вокруг них создана инфраструктура: тротуар, освещение и установлены скамейки.
Галерея: Советская часть войск противовоздушной обороны в Межгарциемсе
Комплекс береговой обороны Мангальсала
Последним местом посещения был комплекс береговой обороны Мангальсала. Прибрежные укрепления расположены в Риге, на Мангальсале, в устье Даугавы в море напротив Даугавгривы. Здесь расположены укрепления, построенные разными армиями (русской, латвийской, немецкой и советской). Территория с различными строениями огромная, поэтому обойти все не получилось.
Янис Зариньш, руководитель центра активного туризма Pargajieni.lv, рассказал об истории этого комплекса.
Комплекс береговой обороны предназначался для защиты столицы от вражеского флота. Эта территория долгое время сохраняла свое стратегическое значение. После Первой мировой войны у латвийской армии еще не было сильного военного флота, поэтому защищать побережье было трудно. С помощью сооружений, построенных Российской империей в конце 19-го - начале 20-го века, латвийская армия расширила систему обороны. Артиллерия Даугавгривы и Мангальсалы должна была обстреливать вражеские корабли, которые пытались прорваться в устье Даугавы, а опорные пункты в устьях Лиелупе (Юрмала) и Гауи (Царникава) должны бы остановить высадку противника. Для защиты побережья использовался специально оборудованный бронепоезд, который обеспечивал артиллерийскую поддержку и дополнительные силы в направлении Саулкрасты или Юрмалы. Гуляя по лесу в Мангальсале, можно увидеть следы от рельсов, а также найти заброшенный перрон.
Как отметил Зариньш, на территории комплекса есть около 20 строений, в которые можно свободно попасть. К сожалению, это приводит к тому, что многие из этих объектов превращаются в свалку.
Также любители приключений часто не знают, что в бункерах зимуют летучие мыши, поэтому заходя в них, желательно не шуметь и не использовать яркие фонарики.
На экскурсию по этому комплексу можно потратить весь день, так как объектов здесь действительно много. Остатки от ракет, склады боеприпасов, бункеры, огромные громоотводы и многое другое все еще можно найти в этих лесах.