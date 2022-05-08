Советский подземный бункер, склады боеприпасов и остатки ракет: военные объекты рядом с Ригой

"Это дом для всей смелых людей", - добавила директор музея.

Музей сейчас закрыт для посетителей. Как сообщила журналистам директор музея, официальное открытие назначено на 31 мая. Для посетителей музей откроют 1 июня, сообщила Виба.

Музея оккупации Латвии ФОТО: Rus TVNET

Этнографический гостевой дом Gungas

Следующей остановкой был этнографический гостевой дом Gungas, который находится на берегу озера Дуньэзерс в Адажском крае.

Гостевой дом встретил латвийской едой разных исторических времен. Были представлены четыре периода латвийской истории: Первая мировая война (1914-1918), Вторая мировая война (1939 -1945), период национального движения сопротивления "Лесные братья" (1944 - ~ 1957) и период Советской оккупации (1945-1991).

На столах была самая разнообразная еда: винегрет, сало, булочки с капустой, бутерброды с лососем, оливье, шоколадная колбаса и другое.

Галерея: Этнографический гостевой дом Gungas

Сам комплекс представляет собой уникальную коллекцию аутентичных традиционных латвийских деревянных домов. Они были построены из деревянных балок, которые привезли из разных частей страны. B домах все еще ощущается исторический дух и старинная атмосфера, при этом они полностью комфортны для полноценного отдыха.

На территории комплекса предлагается множество развлечений, от рыбалки до джакузи и сауны.

Больше информации о комплексе здесь.

Подземный советский центр связи в Адажском крае

Следующим в маршруте оказался секретный советский бункер, который находится на частной территории в Адажском крае. Точное месторасположение объекта хозяйка участка попросила не называть, так как в последнее время в бункер пытались попасть много энтузиастов и любителей острых ощущений.

При этом она отметила, что работает над тем, чтобы бункер стал туристическим объектом и был доступен для желающих.

Подземный советский центр связи в Адажском крае ФОТО: Rus TVNET

Бункер представляет собой большой подземный ангар с длинными коридорами и маленькими комнатками. Температура воздуха в бункере круглый год +8 градусов. Опасность заходить в него без сопровождения связана с огромным количеством темных коридоров, в которых легко заблудиться и без освещения можно надолго в них застрять.

Историк Музея оккупации Латвии Карлис Дамбитис рассказал, что, вероятнее всего, этот советский подземный центр связи был резервным командным пунктом ПВО Советской армии. Задачей которого было, в случае уничтожения главного командного пункта, перенять на себя основные функции связи и продолжать вести бои.

Галерея: Подземный советский центр связи в Адажском крае

Советская часть войск противовоздушной обороны в Межгарциемсе

Еще одной остановкой стал бывший военный городок в Межгарциемсе Адажского края, недалеко от автомагистрали Р1, где находилась советская часть войск противовоздушной обороны. Территория бывшей армейской базы доступна для посетителей.

Ракетные ангары в Межгарциемсе ФОТО: Rus TVNET

Здесь можно осмотреть брошенные советские военные объекты, например, ракетные ангары, бункеры и казармы.