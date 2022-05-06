Стакис: Рига готовится к росту числа претендентов на получение пособий

Политик рассказал, что сейчас ощущается, что пособия начинают просить те, кому они уже полагались, но кто по каким-то причинам до сих пор не подал на них заявку.

Кроме того, столица считается с тем, что поддержка может потребоваться проживающим в Риге российским пенсионерам, которым Россия начнет выплачивать пенсии в рублях, стоимость которых значительно упала, соответственно, может потребоваться помощь.

Что касается пособий в сфере жилья, Стакис подсчитал, что число запросов может вырасти на 70%. До сих пор в Риге различные пособия получали 18 000 жителей, в том числе 8500 получали жилищные пособия.

Стакис признал, что многие не смогут оплатить счета за электроэнергию, даже если получат пособия, и "поставщикам услуг придется идти навстречу".

Говоря о 9 мая, Стакис признал, что самоуправление считается с тем, что жители будут идти и возлагать цветы у памятника в Пардаугаве, что не запрещен, но никаких мероприятий проходить не будет.

План безопасности мероприятий на этот день разрабатывает Госполиция.

По мнению Стакиса, эти мероприятия будут похожи на те, что были прошлые два года, когда полиция организовывала потоки людей таким образом, чтобы не происходило собраний.

Провокации возможны, признал Стакис. Впрочем, он думает, что их произойти не должно.

Сам Стакис в этот день примет участие в акции - откроет окно, выдержит минуту молчания и затем споет гимны Латвии и Украины.