Стакис: коммунальные платежи вырастут, нужно дать людям возможность оплатить долги постепенно

Он отметил, что в условиях роста цен энергоресурсов и коммунальных платежей можно ожидать увеличения объема долгов, и у самоуправления есть только два решения, которые можно предложить жителям. Одним из них является помощь в виде жилищных пособий.

Второе решение - предложить людям возможность оплатить долги в течение более длительного периода без применения штрафов. Стакис отметил, что муниципальные предприятия в таком решении не заинтересованы, но другого выхода нет, и летом такой механизм нужно разработать.

Говоря о других актуальных вопросах в самоуправлении, мэр отметил, что строительство путепровода в Саркандаугаве возобновится в ближайшие дни. Он понимает, что цены растут, но строители в настоящее время пытаются оказать давление на самоуправление, а не конструктивно анализировать позиции прироста, чтобы достичь договоренности о компенсации реального удорожания.

Стакис отметил, что от некоторых проектов столице, возможно, придется отказаться, потому что наступила ситуация, когда на некоторые конкурсы заявки не подаются.