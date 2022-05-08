Видео ⟩ Как и почему на наших глазах умирает озеро Губище в Даугавпилсе

В апреле 2022 года озеро Губище в Даугавпилсе выглядит печально: большие территории, некогда покрытые водой, стали сушей, пишет "Чайка".

Многие годы озеро было любимым местом отдыха горожан, живущих в окрестных микрорайонах. Летом здесь купались и загорали, даже устраивали соревнования по водным скутерам. Зимой здесь было множество "хоккейных площадок" - и дети, и взрослые катались на коньках, устраивали хоккейные турниры.

Но сегодня озеро умирает.

"Чайка" провела расследование причин гибели озера и выяснила, что было сделано и что не было сделано для его спасения.

И вот, что издание выяснило:

Несмотря на то, что уже более 20 лет жители бьют тревогу о состоянии озера, руководство города и ответственные службы не сделали никаких реальных шагов, чтобы его спасти.

Проводились исследования, специалисты давали конкретные рекомендации: убирать мусор и чистить зарастающие берега, поставить туалеты и построить централизованную канализацию в районе частных домов, возобновить поступление дождевой воды в озеро, перекрытое постройками, сделать на озере природный парк, обустроить места для купания.

Но проводились только косметические работы, которые мало влияли на уровень воды и состояние экосистемы, умирающей вместе с озером.

Специалисты говорят, что шанс на спасение есть, если и опыт других стран, в которых подобные проблемы решаются успешно. Но это должна быть регулярная и планомерная работа, а не разовые показательные выездные заседания. Иначе озеро Губище действительно может исчезнуть с карты города и Латвии, и из нашей жизни.

Автор видео: Евгений Ратков

Материалы расследования "Чайки" можно прочитать здесь: