Видео ⟩ Как и почему на наших глазах умирает озеро Губище в Даугавпилсе
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В апреле 2022 года озеро Губище в Даугавпилсе выглядит печально: большие территории, некогда покрытые водой, стали сушей, пишет "Чайка".
Многие годы озеро было любимым местом отдыха горожан, живущих в окрестных микрорайонах. Летом здесь купались и загорали, даже устраивали соревнования по водным скутерам. Зимой здесь было множество "хоккейных площадок" - и дети, и взрослые катались на коньках, устраивали хоккейные турниры.
Но сегодня озеро умирает.
"Чайка" провела расследование причин гибели озера и выяснила, что было сделано и что не было сделано для его спасения.
И вот, что издание выяснило:
Проводились исследования, специалисты давали конкретные рекомендации: убирать мусор и чистить зарастающие берега, поставить туалеты и построить централизованную канализацию в районе частных домов, возобновить поступление дождевой воды в озеро, перекрытое постройками, сделать на озере природный парк, обустроить места для купания.
Но проводились только косметические работы, которые мало влияли на уровень воды и состояние экосистемы, умирающей вместе с озером.
Специалисты говорят, что шанс на спасение есть, если и опыт других стран, в которых подобные проблемы решаются успешно. Но это должна быть регулярная и планомерная работа, а не разовые показательные выездные заседания. Иначе озеро Губище действительно может исчезнуть с карты города и Латвии, и из нашей жизни.
Автор видео: Евгений Ратков
Материалы расследования "Чайки" можно прочитать здесь:
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