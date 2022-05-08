На что следует обратить внимание, готовясь к беременности?

Оценка состояния здоровья

Планируя беременность, важно проконсультироваться с гинекологом и пройти все назначенные врачом обследования и анализы. Специалист оценит общее состояние здоровья, проверит, нет ли гинекологических инфекций и, при необходимости, проведет гинекологическое ультрасонографическое обследование, которое позволит установить отсутствие аномалий развития матки, узелков миомы или полипов. Во время визита желательно обсудить и другие вопросы, которые могут повлиять на беременность, например: способ ранее использованной контрацепции или нарушения менструального цикла.

Также рекомендуется проконсультироваться со своим семейным врачом, который поможет оценить общее состояние здоровья с учетом истории болезни пациентки, жалоб и текущих обследований. В случае необходимости следует обратиться к другим специалистам, особенно если у будущей мамы есть какое-либо хроническое заболевание, например: диабет, эпилепсия или гипертония. Желательно поддерживать заболевание в контролируемой фазе ремиссии, более того, важно договориться о соответствующем лечении после наступления беременности - многие часто используемые лекарства несовместимы с беременностью.

Здоровое и сбалансированное питание

"Готовясь к беременности, особое внимание следует уделять ежедневному меню. Следует тщательно пересмотреть привычки питания, оценив, принимаются ли все необходимые макро- и микроэлементы. Рацион должен содержать достаточно белков, углеводов и жиров, а рыбу и мясо нужно есть примерно два раза в неделю, чтобы обеспечить организм железом. В меню также следует включать достаточно овощей, особенно сезонных продуктов местного происхождения. Следует пить достаточное количество воды, регулярно питаться и выбирать здоровую пищу. Если нет уверенности, как спланировать питание так, чтобы получать все необходимое своему организму, за советом можно обратиться к специалисту по питанию", - объясняет сертифицированный фармацевт Apotheka Анна Кивлениеце.

Важнейшие витамины и микроэлементы в рационе будущей мамы

Железо является одним из наиболее важных минералов, который необходимо принимать в достаточном количестве как при планировании, так и во время беременности. В период ожидания потребность организма в железе возрастает многократно, поэтому о его запасах желательно позаботиться еще до беременности. Железо можно получить, употребляя в пищу нежирное мясо, яйца, рыбу, семечки, орехи, свежие фрукты и ягоды, а также бобы и чечевицу.

Фолиевая кислота необходима для развития малыша в первые недели беременности, она снижает возможность врожденных дефектов нервной трубки, обеспечивает здоровое развитие мозга и снижает риск преждевременных родов. При планировании беременности и в течение первых трех месяцев беременности рекомендуется дополнительно принимать фолиевую кислоту в виде пищевой добавки - нужно не менее 400 мкг (мкг) фолиевой кислоты в сутки. С помощью питания фолиевую кислоту можно получить при употреблении в пищу зеленых листовых овощей, брокколи, шпината, свеклы, капусты и цельнозерновых продуктов.

Витамин D необходим для метаболизма кальция и фосфора, а также для развития костей и зубов ребенка. Хотя витамин D содержится в жирной рыбе, яичных желтках и молочных продуктах, его количества, получаемого с питанием, обычно недостаточно - его следует принимать с пищевыми добавками. Чтобы определить необходимую дозу витамина D, желательно регулярно сдавать анализы.

Йод обеспечивает нормальную работу щитовидной железы у будущей мамы, а у будущего малыша - нормальное развитие центральной нервной системы. Йод содержат различные морепродукты, молочные продукты и йодированная соль, его также можно принимать в виде пищевой добавки.