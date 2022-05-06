Марупский край переместит памятник - военный самолет "ИЛ-28"

Самоуправление хочет перенести памятник в Музей авиатехники в Скулте. "Мы договорились с руководством музея, что они могут забрать памятник, но перенос технически очень сложный и затратный", - рассказал Энце, который прогнозирует, что вопрос может решиться в течение месяца или двух.

На сайте самоуправления говорится, что в поселке Скулте Марупского края сохранился редкий памятник - реактивный бомбардировщик советских времен "ИЛ-28". Самолет был установлен на бетонном постаменте в 1960-х годах.

Как сообщалось, решение о демонтаже таких памятников ранее приняло Огрское самоуправление, сняв первый из них в конце апреля. Также принято решение о демонтаже трех памятных камней в Елгавском крае. В связи с вторжением России на Украину обострился вопрос о памятнике советским воинам в рижском парке Победы.