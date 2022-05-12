В США семья подобрала на обочине изнуренного щенка. Оказалось, это не собака

Семья спасла истощенного щенка, бродившего по обочине дороги. Позднее они проконсультировались с экспертами, которые заключили, что это не собака, а койот, который отделился от семьи слишком рано, чтобы выжить самостоятельно.
Этой историей поделилась и служба по спасению диких животных Cape Wildlife Center.
"Местная семья привезла его домой, приняв за потерявшегося щенка. Поняв случившееся, они проконсультировались с нами",
- сообщает служба по спасению.
Служба определила, что животное не подвергалось риску заражения бешенством и поэтому может быть передано под ее опеку. Детеныш койота в настоящее время набирается сил.
В другой службе по спасению диких животных - Wildlife Clinic of Rhode Island - находится еще один койот, который вскоре будет доставлен к Cape Wildlife Center, чтобы познакомиться с сородичем.
Когда оба койота будут вакцинированы, центр планирует растить их в клетке под открытым небом.
Несмотря на то, что малыш был успешно спасен, центр предупредил, что ситуация могла закончиться трагично, поскольку койоты штата считаются переносчиками бешенства.
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