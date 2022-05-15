Вс, 15.05.2022
Мы никогда не признаем границ, которые Россия пытается перекроить посредством военной агрессии. Министры иностранных дел G7
Министры иностранных дел G7
  • RUS TVNET
  • TV ART
  • Лица
  • Зеленский: Сделаем все, чтобы "Евровидение" принял Мариуполь

Зеленский: Сделаем все, чтобы "Евровидение" принял Мариуполь

Группа Kalush Orchestra на "Евровидении" ФОТО: Reuters/ScanPix

"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу!" - такими словами президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 15 мая, отреагировал на победу группы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022".

Поздравляя музыкантов с их выдающимся достижением, Зеленский написал в Facebook: "Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!.. Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом".

Между тем министр культуры Александр Ткаченко заявил, что уже думает о подходящем месте проведения конкурса 2023 года в Украине.

Сможет ли Украина принять ESC в следующем году, пока не ясно. В настоящее время проводить подобные массовые мероприятия в стране нельзя из-за действующего военного положения.

В случае если у страны-победительницы нет условий для проведения "Евровидения", его организатор, Европейский вещательный союз (ЕВС), может перенести конкурс в другую страну. Пока ЕВС не делал официальных заявлений о возможности проведения "Евровидения-2023" в Украине.

Последние новости

НАВЕРХ
Back