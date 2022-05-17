Антон Долин в Splendid Palace: первое публичное выступление после отъезда из России

Едва ли не первое, чем Антон поделился с собравшимися гостями (зал был заполнен практически полностью) - мероприятие в Splendid Palace стало его первым публичным выступлением после отъезда из России. В прошлый раз такое произошло ровно в день начала российского вторжения в Украину - 24 февраля.

Антон Долин в Splendid Palace 15.05.2022 ФОТО: Пресс-фото

Основной посыл беседы оказался таким: кино как терапия и культура смотрения из-за войны кардинально изменились. Спасти людей от ужасов насилия не может даже великое гуманистическое кино - будь то советское "Иваново детство", американское "Спасти рядового Райана" или любое другое. Оно попросту перестало работать, поэтому Антон призвал искать новые смыслы в менее известном кино из Украины - документальном ("Земля голубая, словно апельсин", "Этот дождь никогда не закончится") и игровом ("Вулкан", "Атлантида", "Плохие дороги").

Несмотря на то, что, по заверениям Антона, смотреть художественное развлекательное кино сейчас как никогда некомфортно, он упомянул любопытные параллели с войной в Украине в современных голливудских блокбастерах. Так, в "Тайнах Дамблдора" злой волшебник подтасовывает выборы, приходит к власти и объявляет войну "недостойным" маглам, а в "Докторе Стрендже: Мультивселенная безумия" злодейка начинает настоящую кровавую бойню, чтобы сохранить картину мира, при которой она не жестокий тиран, а любящая мать.

Не обошел Долин вниманием и анимацию, упомянув последний на данный момент мультфильм студии Pixar "Я краснею", который назвал метафорой о живущем в каждом из нас чудовище и историей о том, как с ним совладать.

Антон Долин в Splendid Palace 15.05.2022 ФОТО: Пресс-фото

Общение с аудиторией

В конце выступления слово дали и зрителям - поднимались темы "культуры отмены", российской пропаганды, патриотического кино и даже "реформы образования". Помимо прямых ответов Антону пришлось реагировать на некоторые резкие комментарии с места - куда уж без этого.

Долин отметил, что далеко не все патриотическое кино из России пользуется у зрителей однозначным успехом - а многое и вообще "пролетает" мимо аудитории прямиком в небытие, а также уверил, что в "отмене" русской культуры для этой самой культуры нет ничего страшного.

Галерея: Антон Долин в Splendid Palace 15.05.2022

На все же вопросы, касающиеся Латвии, Антон только напоминал, что в нашей стране он остается гостем, пока недостаточно погруженным в особенности ее истории и жизни, чтобы давать убедительные комментарии, хотя при этом и напомнил, что из Риги родом один из величайших кинорежиссеров всех времен - Сергей Эйзенштейн.

В конце встречи Долин анонсировал следующий свой public talk - он состоится 17 июня в том же Splendid Palace, а темой станут результаты и итоги 75-го Каннского кинофестиваля. "Это будет совсем другая беседа", - пообещал Антон.

Кстати, многое из сказанного стало повторением того, что Долин рассказал в студии TVNET при записи спецвыпуска подкаста "Кина - будет!".

В рамках проекта фестиваля Botānika - public talk "Культурный практикум" в течение года в нашей стране будут выступать известные эксперты и общественные деятели на темы развития общества и культуры. Его основная задача - содействие социокультурному развитию и создание позитивной созидательной среды в обществе Латвии.