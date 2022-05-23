Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая: пришло время перемен

Овен

Овнов ожидает новая глава в жизни, а перемены будут приятными - в любви, в делах и в работе. Главное - не выплескивать негатив на близких людей. Конец весны для представителей данного знака Зодиака станет временем озарений, появления новых идей, новых мыслей.

Телец

Тельцы станут намного эмпатичнее, смогут лучше чувствовать людей. Они сразу будут распознавать попытки обмана и мошенничества. Самые опасные дни недели - понедельник и воскресенье. 29 мая нужно быть предельно осторожными в обращении с деньгами. В целом неделя прекрасно подходит для работы и начала новых дел.

Близнецы

Вероятность совершить ошибку в любой из сфер жизни значительно вырастет. Если в последние недели Близнецы испытывали нехватку энергии, то сейчас ее будет намного больше! Неделя ожидается очень благоприятной для путешествий и смены обстановки. Также хорошее время для смены стиля и обновления гардероба.

Рак

В течении всей недели Раки могут ждать случайных встреч и приятных визитов. Настало время сюрпризов и неожиданностей. Риск того, что что-то резко пойдет наперекосяк есть, но она очень мал. Это значит, что представителям данного знака Зодиака необходимо более тщательно планировать свои дела.

Лев

Не исключено, что Львы станут примером для подражания для разных людей из их окружения, ими будут вдохновляться. Это, в свою очередь, благотворно скажется на отношениях с противоположным полом и на работе. Астрологи настоятельно советуют Львам доверять своей интуиции, которая поможет им избегать проблем и достигать успеха в любых начинаниях.

Дева

К началу выходных можно и ожидать большого прилива сил и энергии. Ближе к концу недели астрологи рекомендуют Девам быть вовлеченный во все, что их интересует. Вероятно, в субботу Дев настигнет любовное искушение. Венера на этой неделе укажет Девам верный путь в любви и поможет произвести наилучшее впечатление на окружающих.

Весы

Весам стоит провести в понедельник чистку дома. В конце недели Весы смогут существенно повысить свой потенциал в любви и в работе. Вместе с новыми возможностями могут возникнуть новые хлопоты, которые сильно ударят по кошельку.

Скорпион

Самый опасный день недели - воскресенье. В свою очередь, в конце недели у Скорпионов может проснуться чрезмерная осторожность, граничащая с трусостью. Не следует поддаваться и позволять сомнениям рушить мечты. Жизнь представителей данного знака Зодиака существенно изменится, но уже ближе к началу лета.

Стрелец

Наступает время, когда серьезность будет эквивалентна заурядности. Конец весны не простит Стрельцам уныния и бездействия, апатии и зависти. Важно помнить, что любые позитивные изменения в жизни начинаются с правильного настроя и оптимизма. Проявив мягкость там, где нужна решительность, Стрельцы могут не получить достойного внимания фортуны.

Козерог

Козероги станут невероятно продуктивными. Им просто следует научиться фокусировать внимание на самом важном и правильно расставлять приоритеты. Кроме того, астрологи советуют им обрести свежий взгляд на жизнь. Возможно, пришло время послушать советы близких и друзей. Лучше выйти и зоны комфорта и постараться добиться поставленных ранее задач.

Водолей

У Водолеев ожидается небольшой творческий и эмоциональный застой в начале недели. Представители данного знака Зодиака вырвутся вперед и выполнят все поставленные перед собой задачи. На этой неделе можно смело совершать переезд, начинать ремонт, проводить генеральную уборку. Самый большой враг Водолеев на этой неделе - чрезмерная сентиментальность.

Рыбы

У Рыб ожидаются проблемы с удачей в начале недели и в ее конце. Лучшее время - с четверга по субботу. Эксперты рекомендуют не игнорировать просьбы о помощи со стороны коллег и родственников. Желательно помогать тем, кто в этим нуждается. Венера поможет Рыбам добиться успеха во многих делах.