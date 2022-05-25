Кирсис: снести памятник в парке Победы стоит несколько миллионов евро

Он сообщил, что уже разработан проект демонтажа памятника и опрашиваются строительные предприятия, которые могли бы выполнить эти работы. Также самоуправление ждет от Сейма изменений в законе, которые упростят процедуру сноса. В настоящее время обсуждается и способ, как демонтировать памятник.

Кирсис заверил, что самоуправление не будет затягивать демонтажные работы, однако есть и сложности, так как объект огромен, поэтому, возможно, придется искать технику за рубежом. Текущий план предусматривает демонтировать полностью весь комплекс памятника, и существует несколько вариантов, куда доставить его демонтированные компоненты.

Вице-мэр отметил, что 264 000 евро, которые на демонтаж памятника пожертвовали люди, являются большим подспорьем, но в данный момент сложно назвать точную сумму затрат на демонтаж. Расчеты показывают, что он может стоить от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов евро.

Ранее Рижская дума уже заявляла, что не будет тянуть со сносом памятника: