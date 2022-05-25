Кто вам платит? ⟩ Что происходит с заводом в Даугавпилсе и при чем тут "Азовсталь"

С начала войны в Украине в СМИ регулярно появляются сообщения о диалоге, вернее - его отсутствии, между Даугавпилсским локомотиворемонтным заводом (DLRR) и правительством Латвии. Завод просил о поддержке в чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить поток финансовых средств, иначе будет вынужден уволить половину сотрудников. В конце марта 240 человек уволили. В мае к диалогу подключились владельцы "Азовстали", призвав власти Латвии поддержать завод в Даугавпилсе. В эфире "Кто вам платит?" разбираемся в сложившейся ситуации.