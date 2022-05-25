Ср, 25.05.2022
Мы ожидаем, что первые вагоны в разобранном виде будут здесь, в Латвии, в конце июня, начале июля. Талис Линкайтс, министр сообщения
Талис Линкайтс, министр сообщения

Кто вам платит? ⟩ Что происходит с заводом в Даугавпилсе и при чем тут "Азовсталь"

Территория Даугавпилсского локомотиворемонтного завода, 2010 год ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С начала войны в Украине в СМИ регулярно появляются сообщения о диалоге, вернее - его отсутствии, между Даугавпилсским локомотиворемонтным заводом (DLRR) и правительством Латвии. Завод просил о поддержке в чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить поток финансовых средств, иначе будет вынужден уволить половину сотрудников. В конце марта 240 человек уволили. В мае к диалогу подключились владельцы "Азовстали", призвав власти Латвии поддержать завод в Даугавпилсе. В эфире "Кто вам платит?" разбираемся в сложившейся ситуации.

Гости эфира:

  • Анастасия Удалова - председатель совета DLRR;
  • Вячеслав Домбровский - депутат Сейма, экономист.

Темы эфира:

  • Какая ситуация на заводе сейчас? Сколько человек еще трудоустроены, что стало с теми, кого сократили?
  • Что именно завод требует от государства?
  • Почему правительство Латвии не торопится поддержать завод?
  • При чем тут эстонский предприниматель Олег Осиновский?
  • Критические вызовы в экономике Латвии, обусловленные войной.  

Встречаемся в 18:00 здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook. В записи передачу можно посмотреть на платформе YouTube, на телеканале Duo7, а также теперь прослушать аудиоверсию в Spotify.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back