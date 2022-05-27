Пт, 27.05.2022
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Депутаты оппозиции внесли предложение, направленное против ЛГБТ+ людей

Ramona Petraviča (LPV) ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В официальном документе, используя нетерпимость и ненависть к ЛГБТ+ людям, несколько депутатов Сейма в четверг, 26 мая, подали предложение запретить рижский прайд, свидетельствует представленный в Президиум парламента документ.

Для обоснования предложения использовались опасения о распространении вируса обезьяньей оспы, поскольку это главным образом повлияло на мужчин, вступивших в однополые сексуальные отношения.

Омбудсмен Юрис Янсонс отметил, что сказанное депутатами Сейма способствуют нетерпимости и предрассудкам общества к конкретной группе людей. Он призывает Сейм не принимать эту дискриминирующую инициативу и обратиться против роста социальной ненависти в обществе.

Представитель общества ЛГБТ+ людей и их друзей Mozaika Каспарс Залитис отказался комментировать предложение депутатов.

Документ подписали депутаты Сейма, представители партий "Латвия на первом месте" (Рамона Петравича, Ральф Немиро); "За человечную Латвию" (Марис Можвилло); "Каждому и каждой" (Алдис Гобземс, Карина Спруде); "Республика" (Каспарс Гиргенс, Эрикс Пуценс) и беспартийные депутаты Иева Крапане, Юлия Степаненко и Ингуна Рибена.

Статья 150-я Уголовного закона о деянии, направленном на возбуждение ненависти или вражды в зависимости от пола, возраста, инвалидности или иных признаков лица, если им причинен значительный вред и если оно совершено государственным должностным лицом или группой лиц, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф.

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