Депутаты оппозиции внесли предложение, направленное против ЛГБТ+ людей

Для обоснования предложения использовались опасения о распространении вируса обезьяньей оспы, поскольку это главным образом повлияло на мужчин, вступивших в однополые сексуальные отношения.

‼️ Tiesībsargs: Pat mazākuma Saeimas deputātu pausti naidīga satura izteikumi veicina neiecietību un sabiedrības aizspriedumus pret konkrētu cilvēku grupu. Aicinu Saeimu neakceptēt šo diskriminējošo iniciatīvu un vērsties pret sociālā naida kurināšanu sabiedrībā. @Jekaba11 pic.twitter.com/OVrJsL1y7W — Tiesībsarga birojs (@Tiesibsargs_LV) May 27, 2022

Омбудсмен Юрис Янсонс отметил, что сказанное депутатами Сейма способствуют нетерпимости и предрассудкам общества к конкретной группе людей. Он призывает Сейм не принимать эту дискриминирующую инициативу и обратиться против роста социальной ненависти в обществе.

Представитель общества ЛГБТ+ людей и их друзей Mozaika Каспарс Залитис отказался комментировать предложение депутатов.

Документ подписали депутаты Сейма, представители партий "Латвия на первом месте" (Рамона Петравича, Ральф Немиро); "За человечную Латвию" (Марис Можвилло); "Каждому и каждой" (Алдис Гобземс, Карина Спруде); "Республика" (Каспарс Гиргенс, Эрикс Пуценс) и беспартийные депутаты Иева Крапане, Юлия Степаненко и Ингуна Рибена.

Статья 150-я Уголовного закона о деянии, направленном на возбуждение ненависти или вражды в зависимости от пола, возраста, инвалидности или иных признаков лица, если им причинен значительный вред и если оно совершено государственным должностным лицом или группой лиц, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф.