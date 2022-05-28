Фото, видео ⟩ Запрещенное шествие РСЛ не состоялось: задержаны два человека

Около 12.50 полиция задержала двух женщин. В своем Twitter стражи порядка сообщают, что "В районе парка Победы задержаны два человека, которые отказались рассказать свои личные данные, поэтому оба доставлены в отдел для опознания."

Задержание женщины 28 мая ФОТО: TVNET



По сообщению агентства LETA возле Парка Победы, откуда активисты намеревались организовать шествие к площади Свободы, после 12 часов прибыли около десяти человек, которые пытались понять состоится ли запланированное мероприятие или нет.

Около 12:10, но протестующих пока не видно. Все спокойно. Редкие прохожие удивляются скоплению полиции, кто-то фотографирует и снимает на телефон. Полиция скучает.

Полиция с своем Twitter предупредила, что, несмотря на запрет шествия или пикетирование против сноса памятника, некоторые люди могут планировать несанкционированные действия, поэтому стражи порядка полностью готовы: "Мы работаем в усиленном режиме и готовы реагировать на любые сценарии развития событий".

Ņemot vērā, ka šodien atsevišķas personas, neskatoties uz aizliegumiem doties gājienos vai piketos, iespējams plāno nesankcionētas aktivitātes, policija ir pilnā gatavībā. Strādājam pastiprinātā režīmā un gatavi reaģēt uz jebkuriem attīstības scenārijiem. — Valsts policija (@Valsts_policija) May 28, 2022

Видео: задержание женщины полицией

Видео: парк Победы около 12:00

Галерея: Полиция в парке Победы и у памятника Свободы

Со стороны парка Победы тоже дежурит полиция.

Шествие 28 мая. Рига ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Около 11:20. До начала запрещенного шествия еще больше чем полчаса, но силы полиции уже стянуты к памятнику Свободы.

Шествие 28 мая. Рига ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

С субботу, 28 мая, около 9:00 утра члены партии Русского союза Латвии возложили цветы к памятнику Свободы, символизируя тем "похороны демократии".



Организаторы планировали, что шествие пройдет от парка Победы в Пардаугаве до памятника Свободы с 12:00 до 15:00. Во время шествия планировалось использовать усиливающее звук устройство. Организаторы мероприятия указали, что в нем могли бы принять участие до 350 человек.

Целью мероприятия было выразить протест против действий правящих партий Латвии: уничтожение памятников, запрет традиций и родных языков национальных меньшинств в образовании.

В свою очередь Служба государственной безопасности (VDD) рекомендовала Рижскому самоуправлению не давать разрешение на проведение заявленной Русским союзом Латвии на 28 мая акции.

Административный районный суд принял решение, которым отклонил жалобу РСЛ и оставил неизменным решение от 25 мая исполнительного директора Риги запретить заявленное шествие.

Контекст событий

26 мая после эмоциональных дебатов Сейм концептуально поддержал законопроект о демонтаже памятника в парке Победы до 15 ноября. Подготовленный парламентской комиссией по образованию, науке и культуре законопроект предусматривает, что органы самоуправления не позднее 15 ноября текущего года должны демонтировать объекты, прославляющие советский и нацистский режимы. Это касается и памятника в парке Победы в Риге.

20 мая прошло шествие и концерт за снос памятника советским воинам в парке Победы, в котором приняли участие около 5000 человек. RUS TVNET вел прямую трансляцию с места событий.