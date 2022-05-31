Прокуратура приняла решение привлечь к уголовной ответственности врача-иммунолога Никифоренко

Не называя имени человека, прокуратура сообщила, что в общей сложности врачу предъявлено обвинение в семи преступлениях по двум статьям статьи о сексуальных домогательствах Уголовного кодекса. Эти обвинения предусматривают лишение свободы на срок до семи лет или лишение свободы на срок от четырех до десяти лет.

В качестве потерпевших по уголовному делу установлены пять человек.

В настоящее время в прокуратуре продолжается досудебное производство по уголовному делу, в котором предпринимаются необходимые процессуальные действия, в связи с чем, чтобы не повлиять на дальнейший ход производства, никаких дополнительных комментариев со стороны прокуратуры не дается.

Уже сообщалось, что 22 февраля этого года Государственная полиция арестовала врача по подозрению в возможном сексуальном насилии над пациентами.

Хотя в уголовном процессе потерпевшими признаны, только пять женщин, число пациентов, которые действительно являются потерпевшими, намного выше. В ходе следствия еще девять женщин дали показания против совершенного против них преступления, но не могут быть признаны потерпевшими по истечении срока давности, сообщали ранее в полиции.

Также установлено, что есть и другие женщины, не заявившие о преступлении в полицию и категорически отказывающиеся давать показания или каким-либо иным образом участвовать в процессе, и точное количество этих женщин неизвестно.

Информация, полученная в ходе полицейского расследования, показывает, что эпизоды преступления были совершены в период с 2004 по 2021 год.

Как сообщалось ранее, в начале декабря появилась статья Re:Baltica "Нужно раздеться" и четырехсерийная история в подкасте Dokumentārijs, где рассказывалось о четырех женщинах, которые обратились в полицию по поводу сексуального насилия со стороны врача Евгения Никифоренко.