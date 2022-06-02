"Она вас не трогает, так оставьте и вы ее в покое": Пригожин вступился за Пугачеву

В интервью российским СМИ он отрицательно высказался о том, что Аллу Пугачеву оскорбили со здания телецентра "Останкино" в Москве.

"Я считаю, что самое большое паскудство, когда люди пытаются принижать всех тех, у кого когда-либо были заслуги. Алла Пугачева ушла со сцены и объявила об этом публично, решив посвятить свою жизнь маленьким деткам. А заниматься оскорблением родителей - самое низкое. Это говорит о том, что плохая не она, а те, кто опустился до оскорблений. Те, кто заставляет уехавших считать предателями, это те самые негодяи", - сказал Иосиф Пригожин.

Также он отметил, что Пугачева не критиковала Россию и сохраняла молчание. По его мнению, лучшее решение - это оставить певицу в покое: "Человек слова плохого не сказал, что за ненависть, что за негатив в ее адрес? Вчера кланялись до земли, а сегодня ненавидят. Она вас не трогает, так оставьте и вы ее в покое".

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России вскоре после начала войны. После отъезда Максим Галкин неоднократно критиковал войну в Украине, а также выразил желание финансово помогать беженцам из Украины.

В свою очередь, Иосиф Пригожин ранее поддерживал российские власти, что не помешало ему выступить в защиту певицы.