В Земгале размножается опасное для человека насекомое

Естественный ареал этого вида насекомых включает Европу, Северную Африку и Ближний Восток. Златогузка является частью латвийской фауны, но до сих пор никогда не размножалось массово.

В 2021 году в Земгале, недалеко от Тервете, впервые наблюдали размножение златогузок. В то время был сделан вывод, что ее массового размножения вне наблюдаемого места не наблюдалось.

Хотя жителей Латвии просили сообщать о вредителях, ни одно из полученных в прошлом году сведений не подтвердило размножение златогузки вне уже установленного места в Тервете.

Угроза для здоровья

Вредитель не только разъедает листья многих лиственных деревьев, но и представляет угрозу для здоровья человека.

Кутикула личинок бабочек покрыта густыми волосками. Эти волоски очень тонкие, острые и содержат токсин, который вызывает у людей воспаление кожи и глаз, но также может вызывать серьезные проблемы с дыханием у людей, предрасположенных к астме.

Эти волоски могут оставаться в окружающей среде в течение нескольких лет. Они очень легкие и могут подниматься в воздух с ветром. Воспаления, вызванные волосками златогузки, могут появиться сразу после контакта с животным или через несколько часов и оставаться на коже от нескольких часов до нескольких недель.

Волоски также содержатся в личинках, коконах, сплетаемых личинками, и в оболочках, которые личинки сбрасывают. Волоски бабочки не вызывают аллергии. Медицинская помощь при контакте с волосками обычно включает облегчение зуда, наибольший риск они представляют с начала мая до конца июля.

Помимо проблем со здоровьем человека, размножение златогузок в течение нескольких лет может привести к увяданию деревьев.

Где они могут обитать?

Златогузка нуждается в большом количестве света и тепла, поэтому обычно встречается на солнечных местах, таких как редколесья, опушки, аллеи, фруктовые сады и тому подобное. Ее личинки многоядны, поэтому их можно найти на многих видах лиственных деревьев, включая дубы, осины, липы, ивы, боярышники, фруктовые деревья и множество других лиственных деревьев.

Бабочки златогузки откладывают яйца в июле. Перед вылуплением личинки расходятся в поисках места для вылупления. На этой стадии развития они могут массово проникать в жилище человека. В конце июня-начале июля личинки превращаются в белые бабочки с коричневой спинкой.

Что нужно знать?

Личинки легко переносятся автомобилями, оставленными под деревьями, на которых поселились вредители. Массовое размножение обычно заканчивается при распространении патогенных грибков в популяции вредителя.

При работе в местах размножения златогузок рекомендуется надевать защитные очки, респиратор, перчатки и плотную сухую одежду. Если планируется работа на открытом воздухе, рекомендуется поливать двор, чтобы ядовитые волоски не поднимались в воздух, а "прилипали" к земле.

Чтобы избавиться от личинок, "поселившихся" в жилом доме, лучше всего использовать пылесос с водяным фильтром, добавляя в воду немного мыла. Если размножение только началось, очень эффективно срезать "гнезда" златогузок зимой и ранней весной, когда личинки еще не покинули их.

При подозрениях о размножении златогузки, важно не подвергать аллергическому риску маленьких детей и людей с предрасположенностью к астме.

Борьба с вредителем

Единственным эффективным действием при обнаружении златогузки является срубание веток деревьев с личинками и их сжигание. Во избежание возможной аллергической реакции при таких действиях следует надевать резиновые перчатки, желательно - с респиратором и очками.

Перед проведением садовых работ и кошением землю желательно полить водой.

Для определения степени размножения вредителя жителей Латвии, в особенности - Земгале - просят сообщать о вредителе в VAAD.