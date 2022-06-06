Цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 14%

Цена на электроэнергию также выросла в Литве, достигнув 185,86 евро за МВтч, что на 15% больше, чем неделей ранее, а в Эстонии цена снизилась на 1% до 149,58 евро за МВтч. Между тем, цена системы Nord Pool выросла на 93% и достигла 124,70 евро за МВтч.

Latvenergo поясняет, что на прошлой неделе одним из факторов, определивших повышение цены системы Nord Pool, стало сокращение выработки ветряных электростанций в регионе Nord Pool на 31% по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, доля мощности атомных электростанций северных стран упала до 69% от общей установленной мощности из-за ежегодных работ по техническому обслуживанию и внепланового отключения первого блока шведской АЭС Forsmark.

Рост цен на электроэнергию также был вызван ростом цен энергоресурсы и квот на выбросы.

Потоки энергии из Финляндии увеличились на прошлой неделе на 85%, что оказало влияние на цены на электроэнергию в Эстонии. В то же время потоки электроэнергии из шведской торговой зоны SE4 увеличились всего на 7% по сравнению с предыдущей неделей.

В регионе Nord Pool потребление электроэнергии сохранилось на уровне предыдущей недели и составило 6752 гигаватт-часа (ГВтч), а производство увеличилось до 7241 ГВтч.

В странах Балтии общее потребление электроэнергии осталось на уровне предыдущей недели - 475 ГВтч. В Латвии было потреблено 122 ГВтч электроэнергии, что на 1% меньше, чем неделей ранее. В Эстонии потребление электроэнергии выросло на 1% до 146 ГВтч. В Литве потребление осталось на уровне предыдущей недели и составило 207 ГВтч электроэнергии.

Общее производство электроэнергии в странах Балтии сократилось на 13% и составило 278 ГВтч. В Латвии выработка электроэнергии снизилась на 4% -до 64 ГВтч. В Эстонии объемы производства сократились на 14% - до 157 ГВтч. В Литве выработка электроэнергии составила 57 ГВтч, что на 18% меньше, чем на предыдущей неделе.

На прошлой неделе объем выработки против потребления в Латвии составил 52%, в Эстонии - 108%, а в Литве - 27%. Страны Балтии произвели 58% электроэнергии, потребляемой в регионе.