Концерт Quest Pistols в Риге: старый состав, "Белая стрекоза любви", "Я устал" и другие хиты
15 июля в рижском клубе Melnā Piektdiena группа Quest Pistols даст благотворительный концерт в рамках своего большого европейского тура в поддержку Украины.
15 июля в рижском клубе Melnā Piektdiena группа Quest Pistols даст благотворительный концерт в рамках своего большого европейского тура в поддержку Украины.
Quest Pistols - это одна из самых ярких и эпатажных украинских поп-групп. Они известны такими работами, как "Ты так красива", "Белая стрекоза любви", "Я твой наркотик", и многими другими.
Группа берет свое начало из танцевального балета Quest, трое участников которого решили выступить в новом для себя амплуа поп-звезд, записав кавер под названием "Я устал". Их первое выступление, которое состоялось 1 апреля 2007 года, было хорошо воспринято публикой, сделав Quest Pistols знаменитыми.
Еще одним громким заявлением от Quest Pistols стал кавер на песню "Белая стрекоза любви". Клип на этот трек вышел весной 2009 года и стал хитом на YouTube. Больше того, песню крутили практически на каждой радиостанции, а клип показывался на многих музыкальных телеканалах.
Сейчас группа Quest Pistols ведет активную концертную деятельность и регулярно радует поклонников новыми песнями и клипами.
Видео: Quest Pistols - "Белая стрекоза любви"
Продажа билетов: https://apticket.eu/quest-pistols-38/buy/
Все собранные деньги будут направлены на гуманитарную помощь Украине.
Концерт пройдет 15 июля в клубе Melnā Piektdiena по адресу: ул. Бривибас, 193С. Вход с 19:00.
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