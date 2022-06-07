Концерт Quest Pistols в Риге: старый состав, "Белая стрекоза любви", "Я устал" и другие хиты

Quest Pistols - это одна из самых ярких и эпатажных украинских поп-групп. Они известны такими работами, как "Ты так красива", "Белая стрекоза любви", "Я твой наркотик", и многими другими.

Ради этого тура культовый состав группы объединился впервые за 5 лет. Все собранные деньги пойдут на гуманитарную помощь Украине.

Группа берет свое начало из танцевального балета Quest, трое участников которого решили выступить в новом для себя амплуа поп-звезд, записав кавер под названием "Я устал". Их первое выступление, которое состоялось 1 апреля 2007 года, было хорошо воспринято публикой, сделав Quest Pistols знаменитыми.

Quests Pistols ФОТО: Пресс-фото

Еще одним громким заявлением от Quest Pistols стал кавер на песню "Белая стрекоза любви". Клип на этот трек вышел весной 2009 года и стал хитом на YouTube. Больше того, песню крутили практически на каждой радиостанции, а клип показывался на многих музыкальных телеканалах.

Сейчас группа Quest Pistols ведет активную концертную деятельность и регулярно радует поклонников новыми песнями и клипами.

Видео: Quest Pistols - "Белая стрекоза любви"

Продажа билетов: https://apticket.eu/quest-pistols-38/buy/

Все собранные деньги будут направлены на гуманитарную помощь Украине.

Концерт пройдет 15 июля в клубе Melnā Piektdiena по адресу: ул. Бривибас, 193С. Вход с 19:00.