Видео ⟩ Мужчина остановился посреди шоссе, чтобы спасти одинокого котенка. Но это оказалась ловушка!

Из высокой травы на обочине тут же стали появляться другие котята, отчаянно мяукая и окружая автомобилиста.

Видео: Спасение котят

На видео слышно, как его автор повторяет, что собирался взять с собой всего одного животного и не готов оставить у себя всех котят. Пользователи Twitter и других соцсетей стали интересоваться дальнейшей судьбой хвостатых, но все встало на свои места, когда онлайн появилось следующее видео - на нем салоне автомобиля заполонили все найденные маленькие коты. Кажется, автор все-таки решил не оставлять никого из них на улице.

Автор оригинального ролика - американец Роберт Брэнтли. Оба видео он выложил на своей странице в Facebook, где так же написал, что когда увидел котенка, сразу решил, что заберет его на ферму.

Известно, что сейчас все 13 котят (ранее ошибочно писали, что их 18) живут с семьей добросердечного водителя, однако в одном из постов он поделился, что готов отдать часть питомцев. Пожелаем ему и котятам удачи!