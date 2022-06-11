Сб, 11.06.2022
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Кристап Гулбис, художник
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Видео ⟩ Мужчина остановился посреди шоссе, чтобы спасти одинокого котенка. Но это оказалась ловушка!

Котенок, найденный на шоссе ФОТО: Скриншот из видео

В социальных сетях вирусным стал ролик, в котором водитель автомобиля остановился на дороге ради спасения вышедшего на нее котенка. Однако, как только он взял малыша на руки, случилось удивительное.

Из высокой травы на обочине тут же стали появляться другие котята, отчаянно мяукая и окружая автомобилиста.

Видео: Спасение котят

На видео слышно, как его автор повторяет, что собирался взять с собой всего одного  животного и не готов оставить у себя всех котят. Пользователи Twitter и других соцсетей стали интересоваться дальнейшей судьбой хвостатых, но все встало на свои места, когда онлайн появилось следующее видео - на нем салоне автомобиля заполонили все найденные маленькие коты. Кажется, автор все-таки решил не оставлять никого из них на улице.

Автор оригинального ролика - американец Роберт Брэнтли. Оба видео он выложил на своей странице в Facebook, где так же написал, что когда увидел котенка, сразу решил, что заберет его на ферму. 

Известно, что сейчас все 13 котят (ранее ошибочно писали, что их 18) живут с семьей добросердечного водителя, однако в одном из постов он поделился, что готов отдать часть питомцев. Пожелаем ему и котятам удачи!

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