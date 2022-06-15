Депутат Госдумы: Россия может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины

"Это мы только начали с Литвы. И понятно почему - Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся", - заявил политик.

По его мнению, именно на Литве стоит опробовать работу закона 1990 года "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР". Депутат говорит, что "с Литвой есть конкретная территориальная проблема" и это "Вильнюс, Клайпеда и Игналинская АЭС. В законе прописан особый порядок выхода из СССР этих территорий. Литва - это еще ворота НАТО в Прибалтике".

Как сообщалось ранее, 8 июня Федоров внес на рассмотрение нижней палаты парламента РФ законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики, вынесенного 6 сентября 1991 года.

Депутат считает, что постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики "является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей" Конституции СССР.