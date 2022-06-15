Видео ⟩ Netflix сделает из "Игры в кальмара" реалити-шоу. Поучаствовать сможет каждый!

Как указано в тизере многосерийного реалити-шоу, оно будет носить название Squid Game: The Challenge ("Игра в кальмара: Испытание"), в нем примут участие 456 человек - столько же, сколько было по сюжету сериала. Как пишет Deadline, участники проекта будут состязаться в нескольких соревнования по мотивам тех, что были показаны в сериале, но появятся и новые игры.

"Мы благодарны режиссеру проекта за поддержку, ведь в этом масштабном соревновании и социальном эксперименте мы превращаем вымышленный мир в реальность. Поклонников "Игры в кальмара" ждет непредсказуемое путешествие, а наши 456 участников будут участвовать в крупнейшем в истории соревновании, полном напряжения и неожиданностей, с крупнейшим в истории денежным призом", - рассказал вице-президент Netflix Брэндон Ригг.

Как принять участие?

Подать заявку на участие в новом реалити-шоу можно на портале SquidGameCasting.com. Сделать это могут жители любой страны мира, говорящие на английском. Съемки проекта пройдут в Великобритании, но дата их начала и другие детали проекта пока неизвестны.

Видео: Анонс реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"

Также ранее Netflix анонсировал и второй сезон сериала, главным героем которого останется Сон Ги Хун из первой части. Точная дата его пока также не сообщается.

Напомним, после выхода осенью 2021 года южнокорейский сериал стал самым просматриваемым шоу на Netflix: за 28 дней было просмотрено более 1,65 миллиарда часов. По его сюжету, группа отчаявшихся от безденежья людей соглашается принять участие в опасных играх на выживание, основанных на южнокорейских детских развлечениях.