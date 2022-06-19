Латвия вместе с другими странами ЕС просит отложить ограничение пестицидов

До Лиго почти 2000 га в крупном хозяйстве Strazdu будет цвести и пшеница, которую, как рассказывает хозяин, средствами защиты растений следует обрабатывать даже больше, чем знаменитый рапс.

"Средства защиты растений применяются в тот момент, когда возникает экономическая потребность, когда распространение сорняков или инвазия вредителей достигло такого критического порога, когда необходимо вмешаться, чтобы не понести экономические убытки. Эта техника является современной, точной и обеспечивает точное распыление рабочей жидкости на поле, и у нее есть контроль так называемых секций GPS, которые позволяют предотвратить распыление средств в одном месте два раза", - таким образом современные технологии помогают устранять риски загрязнения природы, поясняет Вальтер Брюс. В своем саду средства защиты растений он не использует, и причина в том, что "на глаз" нельзя определить правильную и точную дозу, как на это способна техника.

Валтер Брюс был одним из основателей Крестьянского Сейма и подчеркивает, что сельское хозяйство как одна из самых доходных отраслей в экономике Латвии, в сравнении с другими странами Европы самое экологически чистое. Это подтверждают цифры.

По сравнению с другими странами ЕС схожей площади в Латвии действительно в последние пять лет распыляется сравнительно мало пестицидов - Латвию опережает Дания, но Словения, с которой в 2016 году мы были в сравнимых позициях на рынке средств защиты растений, значительно снизили их использование. В то же время Норвегия продает даже в два раза меньше пестицидов. Все страны ЕС - за исключением Латвии – объединяет одно, что эти числа с каждым годом сокращаются, а не увеличиваются.

В прошлом году в Латвии был наибольший рост объема проданных пестицидов. В Латвии с 2011 по 2020 годы рынок пестицидов вырос на 80%. Здесь и авторы исследования, и Государственная служба защиты растений Латвии подчеркивают, что в Латвии и Австрии – в двух странах, где пестициды в последние годы используют больше всего, и площади сельскохозяйственных пахотных угодий выросли. Например, в Скандинавии они снижаются.

Поясняет Вальтер Брюс: "Мы больше производим, и если мы производим больше, нам нужно и больше средств защиты растений. Во-вторых, в таком хозяйстве, как мое, которое с самого начала работало целенаправленно, понимая, что хочет, что делает и что хочет сделать, у нас на самом деле этот объем использования средств защиты растений точно не изменился, точно не вырос за последние десять лет".