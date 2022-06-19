Вс, 19.06.2022
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Андрей Бедняков, телеведущий

Латвия вместе с другими странами ЕС просит отложить ограничение пестицидов

Иллюстративное фото. ФОТО: PASCAL ROSSIGNOL / REUTERS

Вместе с десятью странами-участницами Европейского Союза (ЕС) министр земледелия Латвии Каспарс Герхардс подал письмо в комиссию по безопасности продовольствия, чтобы отложить запланированное ограничение пестицидов, сообщает программа LTV de facto.

Именно у фермеров одно из самых сильных лобби в коридорах Брюсселя, поэтому нередко то, что настойчиво пытаются потребовать от защитников окружающей среды и здоровья, часто останавливается на полуслове. Так случилось и этой весной, когда события украинской войны затенили инициативу, которую намеревалось принять в марте этого года. Это было бы новым регулированием применения пестицидов в Европейском Союзе. Оно не было принято в марте, принятие было перенесено на 22 июня, а в настоящее время - на неопределенный срок.

Тем временем все европейские, в том числе и латвийские, негосударственные организации призывают обращать внимание на то, чтобы новый регламент ограничивал употребление вредных веществ не только на бумаге, но и в реальности.

В свою очередь в Министерстве земледелия рассказали de facto, что ограничения должны быть обоснованными, и нужно выслушать все заинтересованные стороны. Вместе с десятью странами-участницами министр земледелия подал письмо в комиссию по безопасности продовольствия, чтобы отложить ограничение пестицидов.

В этом году идеальные места для фотографии в рапсовом поле, найти еще удобнее - создана даже карта. Сами крестьяне не избегали фотографироваться в центре цветущего рапса, показывая, что рапс уже не так вреден - ни для самих, ни для насекомых. Это можно сделать как минимум через день после распыления пестицидов или средств защиты растений.

До Лиго почти 2000 га в крупном хозяйстве Strazdu будет цвести и пшеница, которую, как рассказывает хозяин, средствами защиты растений следует обрабатывать даже больше, чем знаменитый рапс.

"Средства защиты растений применяются в тот момент, когда возникает экономическая потребность, когда распространение сорняков или инвазия вредителей достигло такого критического порога, когда необходимо вмешаться, чтобы не понести экономические убытки. Эта техника является современной, точной и обеспечивает точное распыление рабочей жидкости на поле, и у нее есть контроль так называемых секций GPS, которые позволяют предотвратить распыление средств в одном месте два раза", - таким образом современные технологии помогают устранять риски загрязнения природы, поясняет Вальтер Брюс. В своем саду средства защиты растений он не использует, и причина в том, что "на глаз" нельзя определить правильную и точную дозу, как на это способна техника.

Валтер Брюс был одним из основателей Крестьянского Сейма и подчеркивает, что сельское хозяйство как одна из самых доходных отраслей в экономике Латвии, в сравнении с другими странами Европы самое экологически чистое. Это подтверждают цифры.

По сравнению с другими странами ЕС схожей площади в Латвии действительно в последние пять лет распыляется сравнительно мало пестицидов - Латвию опережает Дания, но Словения, с которой в 2016 году мы были в сравнимых позициях на рынке средств защиты растений, значительно снизили их использование. В то же время Норвегия продает даже в два раза меньше пестицидов. Все страны ЕС - за исключением Латвии – объединяет одно, что эти числа с каждым годом сокращаются, а не увеличиваются.

В прошлом году в Латвии был наибольший рост объема проданных пестицидов. В Латвии с 2011 по 2020 годы рынок пестицидов вырос на 80%. Здесь и авторы исследования, и Государственная служба защиты растений Латвии подчеркивают, что в Латвии и Австрии – в двух странах, где пестициды в последние годы используют больше всего, и площади сельскохозяйственных пахотных угодий выросли. Например, в Скандинавии они снижаются.

Поясняет Вальтер Брюс: "Мы больше производим, и если мы производим больше, нам нужно и больше средств защиты растений. Во-вторых, в таком хозяйстве, как мое, которое с самого начала работало целенаправленно, понимая, что хочет, что делает и что хочет сделать, у нас на самом деле этот объем использования средств защиты растений точно не изменился, точно не вырос за последние десять лет".

В Министерстве земледелия признают, что важно согласовывать интересы всех вовлеченных сторон. То есть и тех, кто считает, что пестициды являются ядом, и их использование должно быть уменьшено. Руководитель Бюро министра земледелия Янис Эглитис поясняет позицию министерства: "Общая идея идти на это снижение, может быть, не неправильное. Просто надо посмотреть на наши возможности - есть ли у нас, чем заменить, чтобы не потерять эти доходы. Мы хотим быть богатыми - мы хотим есть испанские зерна или свои? Мы хотим есть голландские помидоры со всеми пестицидами, которые мы не контролируем, или хотим своего? Это главный вопрос".

В том, что до сих пор пестициды не ограничивают жестче, Эглитис отчасти обвиняет людей, которые убедительно «своим кошельком» проголосовали за самые дешевые продукты, одна из причин таких цен состоит в том, что эти продукты выращиваются в больших объемах, поэтому интенсивно - что означает сорняки, болезни и борьба с вредителями.

Как и сторонники ограничений, в министерстве также признают, что важны обоснованные исследования и ничего нельзя запрещать просто так. В то же время как организации защитников среды, так и медики считают, что исследований, подтверждающих связь болезней с пестицидами, достаточно.

В рамках зеленого курса по всей Европе законы по охране окружающей среды должны быть более строгими и едиными. Так считают негосударственные организации, которые отправили письмо латвийским чиновникам. НГО призывает принять более строгий регламент в отношении использования средств защиты растений.

Ситуацию характеризует руководитель общества "Центр компетенции экодизайна" Яна Симановска: "У нас очень плохо со статистикой пестицидов. Если мы хотим уменьшить зависимость от них, то, конечно, нужна. Это единственный способ сказать, увеличивается или уменьшается. Опасность повышается, или опасность уменьшается. Мы не можем ничего вычислить, скажем, как сильно это влияет на насекомых".

Руководитель общества считает, что без анализа таких данных нет основания утверждать, являются ли пестициды вредными. Такие данные в стране есть, но они не общедоступны.

Время от времени после более тщательного изучения веществ, один из пестицидов изымается из обращения и не может быть использован в ЕС. Поэтому в будущем фермеры все больше будут вынуждены пользоваться такими средствами защиты растений, которые сегодня используют при выращивании биологических продуктов. Это de facto подтверждают как представитель фермеров, так и представитель министерства, однако, чтобы это произошло, потребуется несколько лет.

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