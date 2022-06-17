NEPLP запретил показывать пять российских телеканалов, которые разрешил суд

Председатель NEPLP Иварс Аболиньш рассказал, что совет в пятницу на заседании решил запретить распространение на территории Латвии и исключить из списка ретранслируемых каналов пять российских телеканалов, которые Административный окружной суд вчера восстановил в информационном пространстве Латвии.

Решение относится к телеканалам ТHT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International ("Пятница"), KHL TV channel и TNT Music.

Такое решение NEPLP может принять в соответствии с одобренными Сеймом изменениями в Законе об электронных СМИ, которые предоставляют NEPLP право ограничить трансляцию иностранных программ из государств, угрожающих суверенитету других стран.

Аболиньш пояснил, что решение принято на основании того, что в Латвии не могут работать программы, которые зарегистрированы в странах, угрожающих территориальной целостности и независимости другого государства.

"Латвия не должна участвовать в финансировании войны в Украине", - сказал Аболиньш.

Он подчеркнул, что эти, а также другие запрещенные в Латвии российские каналы смогут вернуться в эфир только тогда, когда Россия выведет войска из Украины и освободит оккупированные территории, в том числе Крым.

Как сообщалось, NEPLР приостановил распространение этих каналов 7 марта 2022 г. Причиной была названа связь этих телеканалов с "Газпромбанком", попавшим под санкции OFAC.

В апреле Административный районный суд Риги удовлетворил запрос Global Media к NEPLP об отмене запрета на распространение телепрограмм ТHT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International ("Пятница"), KHL TV channel и TNT Music.

В свою очередь, в июне на основании поправок к закону NEPLP постановил запретить распространение в Латвии оставшихся 80 зарегистрированных в России телеканалов, которые до сих пор были доступны латвийским зрителям.

Вчера же административный суд разрешил ретрансляцию пяти из этих каналов.