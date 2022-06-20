Пять советов по безопасному празднованию Лиго

Отправляясь на природу, выбирай подходящую одежду!

Про ос в бутылке понятно, но и других насекомых лучше избегать. Плетение венков, поиски цветка папоротника и другие занятия на природе означают готовое удовольствие для клещей, которые очень активны летом - их укус может, к сожалению, закончиться клещевым энцефалитом или болезнью Лайма, а это означает долгое и весьма дорогое лечение. Поэтому сквозь заросли и густую траву рекомендуется брести в одежде, не позволяющей клещам свободно прикрепляться - в длинных штанах, рубашке с длинными рукавами, одежде из скользкой ткани, по которой клещу сложно забраться, и белой одежде, чтобы вовремя заметить маленькое насекомое и по возвращении из леса сразу переодеться. У искателей цветов папоротника есть определенные преимущества, ведь, переодеваясь после возвращения из экспедиции, можно осмотреть не только себя, но и другого. От клещевого энцефалита защитит своевременная прививка, а от болезни Лайма вакцины нет, поэтому рекомендуется подстраховаться хотя бы для финансовой защиты.

Каждый год страховщик также получает как минимум одну заявку о возмещении от любителя природы, который в высокой траве побеспокоил разъяренную змею. И если вы все же решили собирать Янову траву на краю обильно заросшего луга, следует помнить о борщевиках – их нужно обходить стороной на значительном расстоянии, чтобы не получить химических ожогов!

Купайся без лихачества!

К сожалению, каждое лето вода тоже требует жертв - Латвия по-прежнему входит в число "лидеров" стран Европы по этой негативной статистике. В прошлом году компания выплатила три возмещения за утопления, но у воды легко получить и различные травмы, поэтому следует быть очень осторожными. Наибольшее количество несчастных случаев происходит в теплую погоду, когда люди проводят много времени на природе и ищут освежения в водоемах. Многие любят искупаться на восходе летнего солнцестояния, чтобы набраться целебной силы и энергии природы, но при этом умудряются поскользнуться или не заметить в водоеме острые раковины, камни, куски дерева или даже стекла и получают травмы, порезавшись или ударившись.

"В любом случае нужно тщательно продумать, где и как купаться. Как бы романтично это ни было, не стоит плавать в темноте, когда вы не только не замечаете препятствий в воде или на берегу, но и легко можете потерять чувство направления. И, конечно же, надо помнить об основных правилах безопасности у воды - не прыгать головой вперед в воду ни в известных, ни в неизвестных местах, не оставлять детей без присмотра, не плавать в неположенных и неизвестных местах, не плавать в одиночестве и ни в коем случае не заходить в воду и не садиться в лодку в состоянии алкогольного опьянения", - напоминает Ингус Савицкис, желая всем не только веселого, но и безопасного празднования!