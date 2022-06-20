Пять советов по безопасному празднованию Лиго
Вот уже на подходе самые летние праздники года - вечер Лиго и Янов день, когда многие отправятся на природу, чтобы основательно насладиться четырьмя выходными днями.
Вот уже на подходе самые летние праздники года - вечер Лиго и Янов день, когда многие отправятся на природу, чтобы основательно насладиться четырьмя выходными днями.
AAS BALTA (группа PZU) среди опьяняющего запаха летних трав призывает не терять бдительности, так как к страховщику ежегодно поступают различные заявки о возмещении ущерба за невзгоды, постигшие празднующих Лиго. Чтобы помочь безопасно отпраздновать, компания обобщила пять ценных, хорошо известных, но вновь и вновь заслуживающих повторения советов, о которых следует помнить, прежде чем предаваться радостям праздника.
Езжай с умом!
Самым удобным транспортным средством, чтобы добраться до места празднования Лиго, является автомобиль. На нем можно отправиться туда, куда душа пожелает, взяв с собой все необходимое для праздничного настроения. Правда, некоторые отправляющиеся праздновать до кострища вообще не добираются - различные неприятности настигают водителей уже по пути к месту проведения праздника.
"Поскольку люди часто совмещают праздник с более продолжительными выходными, интенсивность движения в предпраздничные дни, как правило, намного выше, чем обычно. Закономерно, что и аварий больше. Как показывает опыт, наибольшее количество ДТП регистрируется за 2-3 дня до праздников, например, в июне прошлого года наибольшее количество ДТП произошло 21 числа. Также и в этом году самая высокая интенсивность движения ожидается с 20 по 22 июня, поэтому водителям в это время нужно ездить очень разумно", - говорит Ингус Савицкис, директор возмещений по страхованию.
Хотя страховщику чаще всего поступают заявки на возмещения за дорожно-транспортные происшествия, во время празднования Лиго у водителей нет недостатка и в других неприятностях: в высокой траве и пышных зарослях папоротников водители теряют ключи от своих машин, припаркованные машины царапаются и всячески повреждаются другими рассеянными участниками празднования, а при езде по лесным дорогам можно поцарапать бок машины случайной веткой. Поэтому стоит более тщательно, чем обычно, присматривать за своей каретой и ее аксессуарами. Компания напоминает: и в праздники, и в будни пиво и езда за рулем - вещи несовместимые!
Разжигай ответственно!
Каждый год различные неприятности поджидают и у праздничного костра. Прыжки через костер, неосторожное разжигание костра легковоспламеняющимися жидкостями или оставление огня без присмотра может легко привести к ожогам и еще большим несчастьям. Прежде чем разжечь костер, надо оценить, безопасно ли отведенное для него место, нужно держать под рукой ведро с водой, если у костра Лиго станет слишком жарко. По завершении праздника следует убедиться, что костер основательно потушен. Категорически нельзя разводить огонь в сосновом лесу и других сухих легковоспламеняющихся местах. Хотя в последнее время было много дождей, трава быстро сохнет и может легко загореться.
Особенно осторожными стоит быть при прыжках через костер - это хоть и любимая праздничная традиция, однако, учитывая статистику травматизма, эксперт рекомендует вообще воздержаться от такого занятия. Ни в коем случае нельзя оставлять детей у огня без присмотра.
Также нужно соблюдать осторожность и перед разжиганием костра - например, в прошлом году в Янов день некий празднующий, готовя дрова для костра, случайно поранил руку топором. Хотя врачи и страховщики сделали свою работу быстро и профессионально, все же праздничный вечер был испорчен как для них самих, так и для других празднующих.
Ешь и пей в меру!
Как и на любом празднике, и в Янов день следует соблюдать умеренность как в еде, так и в питье, чтобы на следующий день не пришлось бороться с последствиями перегрузки организма. Особое внимание нужно уделить одному любимому лакомству: хорошо приготовленный шашлык - чудесное лакомство, но не один празднующий испытал испуг, подавившись им.
Однако эксперт призывает быть особенно осторожными, когда пьете из бутылки. "Различные напитки в бутылках, особенно сладкие, привлекают ос. Заметить насекомое в бутылке очень сложно, а сделать такой глоток опасно - укус осы в рот или горло может закончиться анафилактическим шоком. К сожалению, в прошлом году такой случай с летальным исходом также был зафиксирован и в опыте компании", - рассказывает Ингус Савицкис и рекомендует всегда после того, как попили, завинчивать бутылку крышкой или закрывать ее иным образом, а лучшим выбором для детей будет соломинка в бутылке с лимонадом.
Отправляясь на природу, выбирай подходящую одежду!
Про ос в бутылке понятно, но и других насекомых лучше избегать. Плетение венков, поиски цветка папоротника и другие занятия на природе означают готовое удовольствие для клещей, которые очень активны летом - их укус может, к сожалению, закончиться клещевым энцефалитом или болезнью Лайма, а это означает долгое и весьма дорогое лечение. Поэтому сквозь заросли и густую траву рекомендуется брести в одежде, не позволяющей клещам свободно прикрепляться - в длинных штанах, рубашке с длинными рукавами, одежде из скользкой ткани, по которой клещу сложно забраться, и белой одежде, чтобы вовремя заметить маленькое насекомое и по возвращении из леса сразу переодеться. У искателей цветов папоротника есть определенные преимущества, ведь, переодеваясь после возвращения из экспедиции, можно осмотреть не только себя, но и другого. От клещевого энцефалита защитит своевременная прививка, а от болезни Лайма вакцины нет, поэтому рекомендуется подстраховаться хотя бы для финансовой защиты.
Каждый год страховщик также получает как минимум одну заявку о возмещении от любителя природы, который в высокой траве побеспокоил разъяренную змею. И если вы все же решили собирать Янову траву на краю обильно заросшего луга, следует помнить о борщевиках – их нужно обходить стороной на значительном расстоянии, чтобы не получить химических ожогов!
Купайся без лихачества!
К сожалению, каждое лето вода тоже требует жертв - Латвия по-прежнему входит в число "лидеров" стран Европы по этой негативной статистике. В прошлом году компания выплатила три возмещения за утопления, но у воды легко получить и различные травмы, поэтому следует быть очень осторожными. Наибольшее количество несчастных случаев происходит в теплую погоду, когда люди проводят много времени на природе и ищут освежения в водоемах. Многие любят искупаться на восходе летнего солнцестояния, чтобы набраться целебной силы и энергии природы, но при этом умудряются поскользнуться или не заметить в водоеме острые раковины, камни, куски дерева или даже стекла и получают травмы, порезавшись или ударившись.
"В любом случае нужно тщательно продумать, где и как купаться. Как бы романтично это ни было, не стоит плавать в темноте, когда вы не только не замечаете препятствий в воде или на берегу, но и легко можете потерять чувство направления. И, конечно же, надо помнить об основных правилах безопасности у воды - не прыгать головой вперед в воду ни в известных, ни в неизвестных местах, не оставлять детей без присмотра, не плавать в неположенных и неизвестных местах, не плавать в одиночестве и ни в коем случае не заходить в воду и не садиться в лодку в состоянии алкогольного опьянения", - напоминает Ингус Савицкис, желая всем не только веселого, но и безопасного празднования!
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