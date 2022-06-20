Eurostat: Латвия в тройке лидеров в ЕС по спаду объемов строительства

В годовом исчислении снижение выпуска строительной продукции в первом квартале наблюдалось также в Бельгии (-2,1%) и Испании (-6,2%).

При этом самый быстрый рост зафиксирован в Польше (+23%), Ирландии (+21,7%) и Словении (+20,6%). В Эстонии объем строительства увеличился за этот период на 13,9%, в Литве - на 8,6%.

В ЕС выпуск строительной продукции в первом квартале по сравнению с тем же периодом 2021 года вырос на 5,8%, в еврозоне - на 5,6%. В то же время по сравнению с предыдущим кварталом производство строительной продукции в ЕС увеличилось на 3,6%, в еврозоне - на 3,5%.

В первом квартале по сравнению с последним кварталом прошлого года объемы строительства упали в трех странах ЕС: Ирландии и Испании (-2,4% в каждой из стран) и Швеции (-1%). Самый быстрый рост в строительстве зафиксирован в Словении (+33,2%), Польше (+13,1%) и Литве (+10,6%). В Латвии в первом квартале объем выпуска строительной продукции был на 1,7% выше, чем в предыдущие три месяца, а в Эстонии - на 5,9%.