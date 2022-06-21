Комиссия выявила этические нарушения в высказываниях Гиргенса и Иесалниекса

В деле Гиргенса комиссия рассмотрела нарушения пункта 6 Кодекса этики депутатов Сейма, который предусматривает, что депутат несет моральную ответственность перед обществом за свою деятельность - выступления, голоса и другие действия. Гиргенс не участвовал в заседании, но ранее в письменной форме признал, что несет ответственность за свои действия, выразив при этом мнение, что он имеет право на самовыражение, и отрицая, что сказал что-либо грубое на заседании Сейма.

Комиссия проголосовала за то, что политик нарушил этот пункт.

Члены комиссии также усмотрели возможное нарушение пункта 7 Кодекса этики, который предусматривает, что депутат избегает в публичных выступлениях слов, жестов и иных действий, которые могут быть оскорбительными, а также не использует оскорбительные выражения и основывается на фактах, справедливой интерпретации и рассуждениях.

По этому пункту также было установлено нарушение.

Председатель комиссии Янина Курсите-Пакуле предложила вынести письменное предупреждение в качестве наказания за нарушения Гиргенса, что было поддержано голосованием членов комиссии.

Во время рассмотрения дела Иесалниекса Курсите-Пакуле указала, что политик не может присутствовать на заседании, однако призвала депутатов помнить, что Иесалниекс публично извинился за свои высказывания.

Комиссия проголосовала за то, что нарушений пункта 6 Кодекса этики не выявлено, но пункт 7 был нарушен.

Комиссия вынесла устный выговор Иесалниексу в качестве наказания за нарушение этики.

Уже сообщалось, депутат "Согласия" Регина Лочмеле призвала ответственную комиссию Сейма дать оценку заявлениям депутатов Яниса Иесалниекса (Национальное объединение) и Каспарса Гиргенса ("Республика") на заседании парламента, на котором рассматривался вопрос о демонтаже советских памятников, на предмет соответствия этическому кодексу Сейма.

В заявлении Лочмеле говорится о том, что на заседании парламента 26 мая обсуждался законопроект "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики".

В ходе дебатов Иесалниекс заявил: "Примерно с пятилетнего возраста я узнал, что в Латвии есть два общества: есть наши, латыши, и есть оккупанты. Уже в детстве была ненависть между этими двумя группами. Эта ненависть не кончилась, потому что оккупанты все еще не убрались".

Лочмеле считает, что Иесалниекс своими словами разжигает ненависть среди жителей Латвии, а также использует оскорбительные выражения в адрес определенной группы людей.

В тех же дебатах 26 мая Гиргенс сказал, что ему "очень неприятно и противно, когда на эту трибуну выходят люди, не лояльные к нашему государству, которые были бы готовы при малейшем шансе даже перерезать нам глотки, если придут такие времена, как это сейчас происходит в Украине".

"Я до сих пор не понимаю, как через 30 лет такие люди и такая партия еще могут быть здесь, в Сейме, и выступать против Латвии", - сказал в ходе дебатов Гиргенс.

По мнению Лочмеле, тем самым он оскорбил депутатов Сейма, входящих во фракцию "Согласие".