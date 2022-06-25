Сб, 25.06.2022
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Сергей Лавров, министр обороны России

Фото ⟩ В Помпеях нашли 2000-летнюю самку черепахи, ожидающую ребенка

В Помпеях нашли 2000-летнюю самку черепахи, ожидающую ребенка ФОТО: SIPA/Scanpix

Почти две тысячи лет назад в Помпеях произошло извержение вулкана Везувий, в результате которого весь город был покрыт пеплом. Археологи нашли самку черепахи с яйцом, сообщает BBC.

Археологи нашли останки рептилии, погребенные под пеплом и камнями. Они пролежали там с 79 года нашей эры.

Яйцо 2000-летней черепахи в Помпеях. ФОТО: Reuters/ScanPix

Черепаха укрылась под разрушенным зданием во время извержения Везувия. Ее размер составляет 14 сантиметров.

Тот факт, что черепаха была с яйцом, говорит о том, что самка погибла во время поисков спокойного места для родов, считают эксперты.

Фото: 2000-летняя самка черепахи с яйцом

Марк Робинсон, археолог из Оксфордского университета, обнаруживший останки другой черепахи недалеко от Помпеи в 2002 году, приводит две версии того, как черепаха туда попала.

"Первая версия - это домашнее животное, которое, вероятно, сбежало и ушло в это место, которое уже было в руинах после землетрясения.

Вторая версия более достоверна - это была черепаха из здешней местности, которая заблудилась в древнем городе", - говорит Робинсон.

"Яйцо было светло-коричневым, песчаного цвета. Я бы не узнал в нем яйцо, если бы мне об этом не сказали", - говорит докторант из Финляндии.

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