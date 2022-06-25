Фото ⟩ В Помпеях нашли 2000-летнюю самку черепахи, ожидающую ребенка
Почти две тысячи лет назад в Помпеях произошло извержение вулкана Везувий, в результате которого весь город был покрыт пеплом. Археологи нашли самку черепахи с яйцом, сообщает BBC.
Почти две тысячи лет назад в Помпеях произошло извержение вулкана Везувий, в результате которого весь город был покрыт пеплом. Археологи нашли самку черепахи с яйцом, сообщает BBC.
Археологи нашли останки рептилии, погребенные под пеплом и камнями. Они пролежали там с 79 года нашей эры.
Черепаха укрылась под разрушенным зданием во время извержения Везувия. Ее размер составляет 14 сантиметров.
Тот факт, что черепаха была с яйцом, говорит о том, что самка погибла во время поисков спокойного места для родов, считают эксперты.
Фото: 2000-летняя самка черепахи с яйцом
Марк Робинсон, археолог из Оксфордского университета, обнаруживший останки другой черепахи недалеко от Помпеи в 2002 году, приводит две версии того, как черепаха туда попала.
"Яйцо было светло-коричневым, песчаного цвета. Я бы не узнал в нем яйцо, если бы мне об этом не сказали", - говорит докторант из Финляндии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!