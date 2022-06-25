Фото ⟩ В Помпеях нашли 2000-летнюю самку черепахи, ожидающую ребенка

"Первая версия - это домашнее животное, которое, вероятно, сбежало и ушло в это место, которое уже было в руинах после землетрясения.

Вторая версия более достоверна - это была черепаха из здешней местности, которая заблудилась в древнем городе", - говорит Робинсон.